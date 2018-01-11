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Sanayi arsaları ve binaları kira bedellerinin tahsiline başlandı

Sanayi arsaları ve binaları kira bedellerinin tahsiline başlandı...

11 Ocak 2018 Perşembe 13:59
Sanayi arsaları ve binaları kira bedellerinin tahsiline başlandı
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Sanayi Dairesi Müdürü Salih Gökpınar, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın sorumluluk alanında bulunan ve Organize Sanayi Bölgeleri Yasası kapsamında kiralanan sanayi arsaları ve binalarının, her yıl olduğu gibi bu yıl da “Kira, İdari ve Ortak Hizmetlere Katkı” bedellerinin tahsiline başlandığını duyurdu. 

Gökpınar, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Ocak’ta Sanayi Dairesi Müdürlüğü’nde başlayan ödemler için en geç 31 Ocak tarihine kadar Sanayi Dairesi veznesine başvurulması gerektiğini vurgulayarak, 31 Ocak’tan sonraki ödemler için “Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası” uyarınca gecikme faizi uygulanacağına işaret etti. 

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