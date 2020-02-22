Sanayi bölgesi sular altında

Gazimağusa'da etkili olan yağmur birçok yolu sular altında bırakırken özellikle Büyük Sanayi ve Küçük Sanayi içindeki yollar gölete döndü.

Mağusa yağmur sonrası yine sular altında. Özellikle sanayi bölgelerinde biriken sular adeta bir gölü andırıyor.

Vatandaşlar, yağmur yağdığında sanayi bölgesine gitmemeyi tercih ederken bazı dükkanların da kapalı olduğu gözlemlendi.

Yolda biriken yağmur suları yol içinde çukurların gözükmemesine neden olurken vatandaşın çukurların içine düştüğü de görüntülendi.

Gazimağusa Kaymakamlığı2ndan edinilen bilgiye göre yağmur ve fırtınadan dolayı ciddi bir sıkıntı yaşanmadığı öğrenildi.