Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor
Pokemon oyunu, kaldırılıyor
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...

Sanayi Bölgesi temizlendi!

28 Temmuz 2019 Pazar 14:32
Sanayi Bölgesi temizlendi!

Lefkoşa Türk Belediyesi Temizlik Şubesi, Lefkoşa genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmaları kapsamında dün ve bugün Sanayi Bölgesi’ne "yoğun bir temizlik operasyonu" gerçekleştirdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, iki ayrı ayaktan oluşan Sanayi Bölgesi temizliğinde dün ve bugün bölgede biriken ağır atıklar kaldırıldı. Bölgedeki birçok noktada bulunan çöp, moloz ve sanayi atıkları önceden tespit edilerek planlanan şekilde kaldırıldı.

İŞ ARAÇLARI 2 GÜN BOYUNCA BİRİKEN ATIKLARI KALDIRDI

Kamyon, greyder ve dozerlerle yürütülen çalışmalarda 4 ayrı ekip farklı bölgelerde görevlendirildi. Çalışmaları LTB Başkanı Mehmet Harmancı da yerinde takip ederek Temizlik Şube Sorumlusu İbrahim Taşarkan’dan çalışmaların seyri ve planlanan işler konusunda bilgi aldı.

Çalışmalar kapsamında Cumartesi günü 11 kamyon, 6 dozer, 3 çekirge ve 1 tır, Pazar günü ise 8 kamyon, 4 dozer, 3 de çekirge çalışmalarda yer alırken, 2 boyunca bu rakam 19 kamyon, 10 dozer, 6 çekirge ve 1 tır olarak açıklandı. 2 günlük sürede Güngör Katı Atık Depolama Alanı’na 100-120 kamyon katı atık taşıması gerçekleştirildi.

OT TEMİZLİK EKİPLERİ

Ağır atıkların toplanmasının ardından bölgeye yarından itibaren ot temizliğini gerçekleştirecek ekipler dahil olacak. Yine planlanan şekilde gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak.

LTB Temizlik Şubesi, temizlik çalışmalarına katkı koyan şirketleri de açıklayarak, katkılarından dolayı teşekkür etti. Teşekkür edilen şirketler ve isimler şu şekilde;

Ali Tosun, Arpalıklı, SibaLtd, Köroğlu, Adil Cenilkan, Selba, Bozkaya, Tüfekçi, Kofalı, Bozkaya, Gürdağ, Akansu, Capiton ve Olay Trans Ltd.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kktc 2019-07-28 14:58:51

Ohh ne güzel, yıl 363 gün yat 2 gün çalış ne hizmet çok yoruluyor belediye çalışanları ve başkanlar .. Sözüm tüm belediyelere

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Özersay’dan uluslararası topluma çağrı
Özersay’dan uluslararası topluma çağrı
Savaşan: Maraş bataklığı kurutulacak
Savaşan: Maraş bataklığı kurutulacak
Tatar’dan eski hükümete gönderme!
Tatar’dan eski hükümete gönderme!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim