Sanayi Bölgesinin altyapı yatırımları için kaynak ayrıldı!

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( KKTC) arasında imzalanan 2021 yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Güvercinlik’te bulunan Büyük Organize Sanayi Bölgesi (OSM) yapımı ile diğer OSB'lerin altyapı yatırımları için kaynak ayrıldı.

HEYET GÖNDERİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 30 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışma yürütmek üzere heyet görevlendirildi.

"BÜYÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İMAR PLANI TASLAĞI TAMAMLANDI"

30 Kasım 2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu ile bir araya gelen heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti idaresi ile birlikte çalışarak uzun bir süredir gündemde olan Büyük Organize Sanayi Bölgesi İmar Planı Taslağı’nı tamamladı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİNE YER AYRILDI

Yapılan açıklamaya göre, oluşturulacak imar planı ile Güvercinlik Sanayi Bölgesi için maksimum sanayi alanlarının kaliteli ve kademelendirilmiş ulaşım bağlantılarının ve alan kullanıcılarına hizmet edecek ortak alanların oluşturulması hedeflendiği belirtildi. Küresel ısınmanın etkisi ile ortaya çıkan iklim krizinin en aza indirgenmesi kapsamında, imar planı taslağında yenilenebilir enerji sistemlerine de yer ayrıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında Güvercinlik Büyük Organize Sanayi Bölgesi Yapımına İlişkin Protokol çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Güvercinlik Büyük Organize Sanayi Bölgesi yapımı ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ihraç potansiyelinin artırılması hedefleniyor.