"Sanayi hurdalığa döndü"

Haberal Kıbrıslı Gazetesi'nde yer alan habere göre, Lefkoşa’nın kanayan yarası haline gelen Sanayi Bölgesi’nin dertleri bitmiyor. Özellikle kış aylarında yağmurların olmasıyla sürekli su basan bölgede yeni sıkıntılar da ortaya çıktı. Esnaf, belediyenin bölgeye su vermediğini, çöpleri toplamadığını ve sanayinin resmen hurdalığa döndüğünü belirtiyor.

“21. Sokak adeta çöplük”

Şikayetini dile getiren esnaflardan Ersoy Olkanlı “Benim işyerim 21. Sokak’ta. aylardır pislikler, çöpler sokakta duruyor ve belediye gelip almıyor. Biz kendi imkanlarımızla çöpleri molozları yol kenarına alıyoruz” dedi.

“Otoparklar hurdalık oldu”

Olayın sırf çöple bitmediğini söyleyen esnaf “Aralarda park yerleri var. Buralarda hurda araba doldu. Bozulan araba iskeletleri, kazalı arabalar, terkedilmiş arabalar 3 senedir hurda mezarlığına dönüştü.” diyerek tepkisini gösterdi.

“Cemal Başkan zamanında bile böyle değildi”

Olkanlı, bu sıkıntıların son 3 senedir çok arttığını belirterek “Cemal başkan döneminde bile o kadar sıkıntıya soruna rağmen bu şekilde birikme olmuyordu. Personel gelir, araçlara yazı yazar 15 gün süre verirdi. Toplanmayan araçlara da ceza kesilirdi. Bu bile yapılmıyor” dedi.

“Su yok, ama fatura geliyor”

Bölgede uzun süredir de su sorunu olduğunu belirten Olkanlı “Aylardır su sorunu yaşıyoruz. Her ay başı bakıyorum belediye personeli gelip fatura yazıyor. Niye yazıyorsun? Olmayan suya fatura mı kesiyorsun dediğimde de kaçıp gidiyor. Ben yokken gelip faturayı bırakıp gidiyor” dedi.

“Belediye Sanayi Dairesi’ne, Sanayi Dairesi Belediye’ye topu atıyor”

Olkanlı, 25 senedir burada esnaf olduğunu belirterek “Ben her sene kiramı öderim, her ay temizlik, aydınlatma su parasını belediyeye öderim. Belediyeyi bu konuda uyardığımızda bizimle alakalı değil, Sanayi Dairesi bakıyor o bölgeye diye topu oraya atıyor. Sanayi Dairesi de tekrar belediyeye atıyor. Ben bütün ödemelerimi o zaman niye belediyeye ödüyorum?” diyerek isyan etti.

“Bir buçuk aydır çöp toplanmıyor”

Olkanlı sözlerini “Bir buçuk aydır çöpler toplanmıyor. Ben çöpümü alıp evimin oradaki çöpe götürüp atıyorum. Hiçbir şekilde ne gelen ne giden var. Sanayi kendi kaderine bırakıldı” diyerek bitirdi.