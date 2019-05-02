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Sanayi Odası ara eleman istihdamı için Çalışma Bakanlığı’ndan destek istedi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), meslek eğitimi görenlerin istihdamı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından destek talep etti.

02 Mayıs 2019 Perşembe 15:45
Sanayi Odası ara eleman istihdamı için Çalışma Bakanlığı’ndan destek istedi
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Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, KTSO’dan bir heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler tarafından kabul edildi.

Oda temsilcilerinin, kabulde, Mesleki Teknik Okul Öğrencileri ve Mezunlarının Sanayi Sektörüne Kazandırılması Projesi için Bakan Çeler’den maddi destek talep ettiği kaydedilen açıklamada, temsilcilerin, Projenin ülkedeki teknik eleman sıkıntının aşılmasına önemli katkı sağlayacağı görüşünde olduğu belirtildi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, Projenin, sanayi sektörüne iş garantili nitelikli eleman yetiştirilmesi amacıyla hazırlanmış bir proje olduğunu belirtti.

Çeler, Yerli İstihdam Destek Merkezi Fonu’ndan maddi kaynak yaratılması yönündeki talebi İhtiyat Sandığı Yönetim Kuruluna ileteceğini ifade etti.

Mesleki Teknik Okul Öğrencileri ve Mezunlarının Sanayi Sektörüne Kazandırılması Projesi, KTSO, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde geliştirildi.
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Anahtar Kelimeler:
IstihdamHaberKKTC
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