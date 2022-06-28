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Sanayi Odası ilk kez Güney Kıbrıs’a zeytinyağı ihracatının yapılığını açıkladı

 Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yeşil Hat Tüzüğü altında ilk zeytinyağının Güney Kıbrıs’a ihraç edildiğini açıkladı.

28 Haziran 2022 Salı 14:36
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Sanayi Odası ilk kez Güney Kıbrıs’a zeytinyağı ihracatının yapılığını açıkladı
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Odadan yapılan yazılı açıklamada, “KTSO'nun yıllardır hakkı olan için verdiği haksızlık mücadelesi zaferle sonuçlandı. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında olmasına rağmen işlenmiş gıda ihracatına sürekli tarife dışı engel çıkarılmasının önüne bugün geçilerek ilk kez Güney’e zeytinyağı satışı gerçekleşti.

120 şişe 750 ml ambalajında zeytinyağı Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a gönderildi. Ayrıca, macun, reçel ve pekmez gibi 6 adet pilot ürün de numune olarak Güney Kıbrıs’a yollandı.

Bu tarihi adımla, diğer işlenmiş ve katma değeri yüksek gıda ürünlerimizin de Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ihraç yolu açılacaktır” denildi.

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