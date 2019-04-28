Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...

Sanayi Odası Üyelerine 1 Mayıs Çağrısı Yaptı

“O gün, çalışanlarınızla mal ve hizmet değil, mutluluk üretin”

28 Nisan 2019 Pazar 16:31
Sanayi Odası Üyelerine 1 Mayıs Çağrısı Yaptı
banner44

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, 1 Mayıs dolayısıyla üyelerine; “Her gün mal ve hizmet üretimine katkı sağlıyoruz, gelin ‘o’ gün mal ve hizmet üretimine değil, ülkemizin son dönemlerde belki de en çok ihtiyaç duyduğu, birliğin, beraberliğin ve mutluluğun üretilmesine katkı sağlayalım” çağrısında bulundu.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada işçi ve emekçiler tarafından “birlik, dayanışma ve mücadele günü” olarak kutlanan 1 Mayıs’ın, emekçilerin sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ilişkin görüşlerin tartışılmasına vesile olduğuna işaret edildi.

“Üretenin, çalışanın, emekçinin sorunlarının ortadan kaldırılması, tüm dünyada olduğu gibi, hükümetlerimizin de başlıca görevi olmalıdır” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

banner41
“Ülkede, huzurun, istikrarın korunması, üretimin gelişmesi,  bu sayede ekonomimizin ve devletimizin güçlenmesi adına, çalışan ve üreten tüm kesimlerinin, mutlu, huzurlu, güvenli biçimde, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümesi şarttır.

Bizler, 1 Mayıs İşçi Bayramını sıradan bir tatil günü olarak görmüyoruz. Bahar şenliği havasında kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın toplumda dostluk ve dayanışmayı artıran, birlik ve beraberliği pekiştiren çok anlamlı bir gün olarak görüyoruz.

Bu sebeple, Sanayi Odası olarak tüm sanayi kuruluşlarına bir kez daha açıkça çağrıda bulunmayı bir görev sayıyoruz. Her gün mal ve hizmet üretimine katkı sağlıyoruz, gelin o gün mal ve hizmet değil, ülkemizin son dönemlerde en çok ihtiyaç duyduğu şeyin, birliğin, beraberliğin ve mutluluğun üretilmesine katkı sağlayalım. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da 1 Mayıs günü tüm çalışanlarımızın, bu günü doyasıya yaşama ve kutlama şansını tanıyalım.

Bu vesile ile bir kez daha, ülkenin her yanında çalışan, üreten, tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı’nı kutlar, en derin sevgi ve saygılarımı sunarız.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sanayi Odası1 Mayıs ÇağrısıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Erhürman Turnalar Köyünde Düzenlenen 4. Kırsal Köy Etkinliği’ne Katıldı
Başbakan Erhürman Turnalar Köyünde Düzenlenen 4. Kırsal Köy Etkinliği’ne Katıldı
Sadıkoğlu: “Güzel şeyler azim ister, emek ister”
Sadıkoğlu: “Güzel şeyler azim ister, emek ister”
Orman Mühendisleri Odası: “Kent Parkı Projesi Ulusal Yarışma İle Olsun”
Orman Mühendisleri Odası: “Kent Parkı Projesi Ulusal Yarışma İle Olsun”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim