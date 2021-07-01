Sanayi Odası ve Gazimağusa Belediyesi İş Birliğinde Sanayi Bölgesi'nde Temizlik Çalışması Başlatıldı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Ersözlü yaptığı açıklamada, iki hafta önce Alayköy Sanayi Bölgesi’nde başlattıkları temizlik çalışmasını bugün de Gazimağusa Sanayi Bölgesi’nde başlattıklarını söyledi.

Ersözlü, Sanayi Odası öncülüğünde, Sanayi Dairesi, Gazimağısa Belediyesi ve bölgedeki sanayicilerle birlikte güzel bir çalışma gerçekleştireceklerini ifade etti.

Temizliği gerçekleştirmenin yanı sıra idamesinin de önemli olduğuna dikkat çeken Ersözlü, ellerinden geldiğince tüm sanayi bölgelerinde kademeli olarak temizlik çalışması başlatacaklarını açıkladı.

“LÜTFEN TEMİZ BULDUMUZ GİBİ BIRAKALIM”

Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil de, çalışma nedeniyle Sanayi Odası Başkanı’na selamlarını ileterek, teşekkür etti.

Sanayi olmadan, ekonomi olmadan, siyaset ve siyasi faaliyetlerin olamayacağını kaydeden Yeşil, siyasi faaliyetlerin ekonominin üzerinde şekillendiğini kaydetti.

Temizlenen yerlerin korunmasına vurgu yapan Yeşil, “Lütfe temiz bulduğumuz gibi bırakalım” dedi.

Gazimağusa Belediyesi Temizlik Birimi Amiri Doğan Özüşen ise Gazimağusa Belediyesi olarak bu tip faaliyetlere destek verdiklerini söyledi.

Özüşen, daha kaliteli hizmet verme adına paydaşların yanında olacaklarını, yapılan işlerin kalıcı olabilmesi için altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret etti.