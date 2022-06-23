Sanayi Odası’ndan iş aracı olanlara çağrı!

Sanayi Odası, yangın bölgesinde iş araçlarına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, üyelerine çağrıda bulundu.

Sanayi Odası’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemizde yaşanan orman yangınları, hepimizi derinden yaralamıştır. Orman yangınlarına karşı verilen zorlu mücadelede yaşanan can ve mal kayıpları, ciğerlerimiz olan ormanlık alanların kaybedilmesi acımızı derinleştirilmektedir. Kıbrıs Türk halkının, bu acı gününde birlik ve dayanışma içerisinde mücadeleye katkıda bulunacağından şüphemiz yoktur.

Yangın söndürme ekiplerinden alınan bilgiye göre çok acil Zincirli Dozer ve Su Tankeri ihtiyacı bulunmaktadır.

Bu araçlara sahip ve yardım edebilecek üyelerin bizimle irtibata geçmesini önemle rica ederiz... Şimdi birlik olma ve dayanışma zamanıdır.

Yardım edebilecek üyeler için irtibat:

Mehmet Ercilesun – Tarım Bakanlığı Bakanlık Müdürü : 05428653392”