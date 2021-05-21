Sanayi Odası’nın Genel Kurul Toplantısı Yarın

Sanayi Odası’nda saat 10.00’da başlayacak toplantıda, Oda’nın yeni yönetimi için seçim yapılacak.
Karar tasarıları ile faaliyet ve mali raporlarının ele alınacağı toplantıda, murakıp ataması da gerçekleştirilecek.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 35. Olağan Genel Kurul Toplantısı, yarın yapılıyor.
Sanayi Odası’nda saat 10.00’da başlayacak toplantıda, Oda’nın yeni yönetimi için seçim yapılacak.
Karar tasarıları ile faaliyet ve mali raporlarının ele alınacağı toplantıda, murakıp ataması da gerçekleştirilecek.