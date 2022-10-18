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Sanayici için Güneş Enerjisi Tarlası kuruluyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, sanayicinin enerji sorununa çözüm bulmak amacıyla güneş enerjisi tarlası kurmaya hazırlanıyor.

18 Ekim 2022 Salı 12:31
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Sanayici için Güneş Enerjisi Tarlası kuruluyor



Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ’de katıldığı ‘Sektörel’ programında hayata geçirmeyi planladıkları güneş enerjisi tarlasına ilişkin detayları anlattı.

Sanayicinin ana girdisi olan enerjiyle ilgili atılacak bu adımı bir devrim olarak nitelendiren Kamacıoğlu, Elektrik Kurumu için ayrılmış olan 25 megavatlık solar izin hakkının sanayici ve turizmciyle paylaştırıldığını söyledi.

Kamacıoğlu “12.5-12.5 bölüşüyoruz. Bu araziyi elektrik kurumu bize devrediyor ve bu arazi üzerine biz kendi imkanlarımızla bu 12.5 megavatlık solar enerji tarlasını kurup sanayiciler arasında bir kooperatif oluşturup, bu kooperatif üzerinden herkese eşit miktarda dağıtım yapacağız. Burada ana kriterimiz de öncesinde solar izni olan ve kullanan arkadaşlarımız buna katılamayacak olmasıdır. Sanayicinin yüzde 80-90’ını güneş enerjisinden yararlanır hale getirip girdilerini ucuzlatmak istiyoruz” dedi.

Önümüzdeki haftalarda hükümetle bu yönde bir protokol imzalanacağına işaret eden Ali Kamacıoğlu, KIB-TEK’in protokolle ilgili hazırlık yaptığını kaydetti.

Kamacıoğlu, projenin hazır olduğunu; protokolün imzalanmasının ardından çok kısa bir sürede hayata geçeceğini belirtti.

BRT

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Sanayi OdasıGüneş Enerjisi Tarlası
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