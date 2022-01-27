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Sanayiciler taleplerini sıraladı

Sanayi Odası, göreve gelecek hükümetten “acil eylem planı” kapsamında bir dizi talepte bulundu

27 Ocak 2022 Perşembe 14:27
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Sanayiciler taleplerini sıraladı
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası, son dönemde yaşanan pandemi, döviz krizi ve enflasyon soruları içerisinde “çıkış yolu” arayan sanayi sektörü için “acil eylem planı” açıkladı ve göreve gelecek hükümetten bu plan kapsamında “ivedilikle” gerekli adımları atmasını talep etti.
Ayrıca Oda, siyasi ve sosyo-ekonomik istikrarı sağlayarak sorunları çözecek, “ uzun ömürlü ve icraat hükümetinin” göreve gelmesinin “son derece önemli” olduğunu da vurguladı.  
Sanayi Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, “15 bine yakın çalışanı ile dışa bağımlılığımızı azaltan, milli gelirimize ve istihdama katkısıyla ülke ekonomisi için çok önemli bir sektör olan sanayimiz son dönemde yaşanan pandemi, döviz krizi ve enflasyon sorunlarının içinde kendisine çıkış yolu aramaktadır. Üreticimiz finansal zorluk içindedir, istihdam ve üretimin sürekliliği için öngörülebilirliğini kaybetmiştir” denildi. 
Oda, göreve gelecek olan hükümetten “acil eylem planı” çerçevesinde,

işletmelere mali güçlerini korumaları ve sürdürülebilirliklerini sağlamaları için uzun vadeli ve faiz destekli mali destek verilmesi;

işveren sigorta prim desteğinin devam ettirilmesi;

sanayicinin hammadde tedarik sıkıntısının çözülmesi;  

en son 2010 yılında belirlenen elektrik teşvik miktarının güncellenerek yükseltilmesi;

sanayi bölgeleri yönetiminin sanayicilere devredilmesiyle birlikte sanayicinin çalışma verimliliğinin artırılması ve çağdaş sanayi bölgelerinin oluşturulması;

üretim standartları, teknoloji seviyesi ve inovasyonun geliştirilerek sanayi ürünlerinin ihracatının artırılması için ‘teşvik sisteminin’ yeniden düzenlenmesi;

bürokrasinin azaltılması ve e-devlet projelerinin hızlandırılması

‘yerli üretimin korunması’ ve kayıt dışılık ile mücadele ve daha adil vergi sisteminin kurulması konularının ivedilikle gündeme alınmasını

talep etti.  Ayrıca açıklamada, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak önümüzdeki beş yıl boyunca siyasi ve sosyo-ekonomik istikrarı sağlayarak sorunları çözecek, uzun ömürlü ve icraat hükümetinin göreve gelmesinin son derece önemli olduğuna inanıyoruz” ifadelerine de yer verildi.  

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