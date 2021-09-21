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Sanayide hırsızlık iddiası

Lefkoşa'da Sanayi bölgesinde meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Doğan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Eylül 2021 Salı 11:17
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Sanayide hırsızlık iddiası

(Kamalı Haber)

Lefkoşa'da Sanayi bölgesinde meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Doğan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı.

Turgal huzurda bulunan zanlı Mustafa Doğan’ın 2020-2021 Yılları arasında Lefkoşa'da Sanayi bölgesinde müstahdemi olduğu iş yeri içerisinden toplam 17850 TL değerindeki on yedi adet muhtelif markalarda ateşleme bobinleri, üç adet Toyota marka radyatör kapağı, bir adet avans, bir adet Toyota vtech valvit sensörü, iki adet kriko ve muhtelif marka ve çeşitlerde makinist el aletlerini sirkat ettiği gerekçesi ile aleyhine şikâyet yapıldığını söyledi.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını ve kullanımında bulunan araç içerisinden müştekiye ait toplam değerleri 17850 TL olan muhtelif sayı ve markada araba parçaları ve makinist el aletleri tespit edilerek konu araç ile birlikte emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının ifade verdiğini belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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