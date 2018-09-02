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Sanayinin bitmeyen derdi yol

02 Eylül 2018 Pazar 11:46
Sanayinin bitmeyen derdi yol

HAVADİS'ten Kardelen Göksu'nun haberine göre, Başkent Lefkoşa’daki Organize Sanayi Bölgesi’nin yolları adeta kazalara davetiye çıkarıyor. Asfaltta oluşan derin çukurlar, özellikle geceleri tehlike saçıyor

Başkent Lefkoşa’daki Organize Sanayi Bölgesi’ndeki birçok yol asfaltta oluşan çukurlar nedeniyle adeta kullanılamaz hale geldi. Özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı iş başı ve iş sonu saatlerinde, yol ortasındaki çukurlardan kaçmaya çalışanlar ciddi kazalar atlatıyor.  Havanın kararması ile aydınlatmanın da olmaması tehlikenin boyutunu katlıyor. Merkezi Cezaevi’ne ulaşım sağlayan yolda neredeyse her 4-5 metrede yol ortasında bir çukur var.

Merkezi Cezaevi’ne giden yoldaki büyük çukur vatandaşa büyük sıkıntılar yaşatıyor
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Anahtar Kelimeler:
SanayiçukurHaberKKTC
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