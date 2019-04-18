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Sancak, 6 ay hapis yatacak

18 Nisan 2019 Perşembe 20:50
Sancak, 6 ay hapis yatacak
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Kamalı Haber

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Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde telefon sirkatı suçundan yargılanan 29 yaşındaki Ahmet Sancak dün yargılanarak 6 ay hapse mahkûm edildi. Sanık hakkında verilen kararı Yargıç Şerife Kâtip Kır açıkladı. Kır, sanığın 2018 yılında Değirmenlik bölgesinde A.S. adına düzenlenen kimlikle yakalandığını, poliste sorgulanan sanığın ifadesinde abisine ait kimlik ile ülkeye giriş çıkış yaptığını itiraf ettiğini söyledi. Kır, yapılan ileri soruşturmada sanığın 17 yaşındayken Girne’de işlediği sirkat suçundan arandığının tespit edildiğini söyledi. Sanığın, Girne’de bir şahsa ait telefon dükkanından hırsızlık yaptığını, daha sonra ülkeden ayrıldığını kaydeden Kır, yıllar sonra yakalanan sanığın sirkat suçuna ilişkin yasal ihtara “Sizde zaman aşımı yok mu” şeklinde cevap verdiğini söyledi. Kır, sanığın şu anda 29 yaşında olduğunu, sabıkasız bir kimse olduğunu belirterek, yargılandığı davalardan suçlu bulup 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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