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Sancar çifte standarda isyan etti

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı ve Geçitköy sakini Talip Sancar hakkı olmasına rağmen bölge halkına sağlanan sulama desteğinden yararlanamadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

27 Eylül 2021 Pazartesi 09:20
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Sancar çifte standarda isyan etti
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Konuyla ilgili açıklama yapan Sancar 5 dönemlik arazisindeki zeytin ağaçlarının hakkı olan suyu alamadığından dolayı kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını bu sıkıntıyı devletin tüm birimlerine iletmesine rağmen çözüm yolu bulamadığını söyledi.

Sancar açıklamasında şöyle dedi;
Geçitköy barajı bütün KKTC halkına Anavatanın hediyesidir. Bundan dolayı Anavatanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte yine Geçitköy halkına da sunulan sulama projesi kapsamında su verilmektedir. Bu bölgemizin açısından çok önemli bir armağandır. Ancak burada Geçitköy halkının hizmetine sunulan su adaletsiz bir şekilde şahsıma ve aileme verilmemektedir. Türkiye büyükelçiliğin hediyesi olan sulama projesinden faydalanamadığımdan dolayı beş dönüm üzerinde buluna zeytin ağaçlarımı sulayamıyorum. Bununla alakalı Tarım Bakanlığı’na, Su İşleri Dairesi’ne Ve Girne Kaymakamlığı’na yapış olduğum tüm çağrılarım cevapsız bırakıldı. Geçitköy muhtarı Bayram Avcı kesinlikle seninde hakkındır dediğini fakat hiçbir sonuç alamadığımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Tabi ki bu sudan faydalanan tüm köylülerimin bizim yüzümüzden sıkıntı çekmemesini de arzu etmekteyiz.Bu adaletsizliğin biran evvel giderilmesini istiyorum

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