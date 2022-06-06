Sancar: Hükümet icraata geçsin!

Sancar'ın basın açıklaması şöyle:

Ülkenin Pandemi ile başlayan ekonomik sorunlar Rusya- Ukrayna savaşı ve Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı ile istikrarsız Hükümet değişimleri vatandaşın ekonomik olarak belini bükmeye devam ediyor.

Milli İradeye Saygı Platformu olarak KKTC'de günden güne artan ekonomik krize karşı Hükümet edenlerin artık söylemden öte icraat yapmaları ve mevcut durumda ki hayat pahalılığı konusunda radikal adım atmaya davet ediyoruz.

Milli İradeye Saygı Platformu olarak Ekonomik Krize Karşı Acil Önlem Talepleri!

1 – Artan elektrik fiyatları konusunda hükümetin konutlar için 0-250 kWs en düşük tarife sınırlaması 0-600 kWs sınırına yükseltilmesi ve binlerce konutun yüksek elektrik fiyatlarına karşı korunması sağlansın.

2-Başta konut ve küçük esnafın özelde ve devlette ki tüm kira sözleşmelerinin tümü dövize bağlı yapılmasının önüne geçecek radikal kararlar alınarak engelleyecek ve sözleşmeleri Türk Lirası’na bağlayacak şekilde kısıtlama getirilsin. Uymayanlar ile ilgili yasal sürecin önü açılsın!

3 - Her gün artan fiyatlar karşısında Ticaret dairesinin ilgili birimleri yüksek fiyatlar konusunda art niyetli davranan işletmeleri takip edilerek yasal süreç başlatılarak , bu işletmelerin isimleri kamuoyu ile paylaşılsın.

4 – Temel Tüketim maddelerinde üreticiye , ithalatçıya gerekli süspansiyon verilerek halkın daha ucuza alışveriş yapılmasının önü açılsın .

5 – Süt ve süt ürünlerinde hayvancının daha ucuz mazot, gübre ve üretim alanında gerekli mali destek sağlansın.

6 – KKTC'nin tanınmamışlığı avantaja dönüştürmek için Suriye ile Mısır üzerinden spot akaryakıt ve Tüp gaz tedariği sağlanarak ülkede enerji girdileri ucuzlatılsın.

7 – Bankalara borcu olan binlerce vatandaşın döviz borçları Türk lirasına düşük faizle çevrilsin ve Borcunu ödemekte sıkıntı çeken veya ödeyemeyen vatandaşın haciz işlemleri dondurulsun!

8 – Küçük üretici ve esnafın zanaatkârın ve bankalara borçları ertelensin, sigorta prim ile vergi affı çıkarılsın!

9–Asgari Ücret, kamudan en düşük maaşı çeken emekçinin maaşına sabitlensin!

10 – Ülkede sürekli artan akaryakıt fiyatları nedeni ile bireysel araç kullanımın önüne geçilmesi için KKTC genelinde ki toplu taşıma sektörü kurumsal bir yapıya dönüştürülerek çağın gereksinimlerine uygun modern bir yapıya çevrilsin.

11-Hükümetin daha iyi hareket etmesi için Muhalefet ile birlikte ortak bir komite kurulması sağlansın atılacak adımlar konusunda birlikte daha radikal kararlar alınsın.

12-Belediyeler Reformu konusunda ki süreç hızlı şekilde tamamlansın ve 6 ilçe 6 belediye dönüştürülerek çok başlı belediyecilikten daha modern ve halka hizmete dönüşen şeffaf bir yapıya çevrilerek vatandaşa hizmetin önü açılsın.