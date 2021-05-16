Sandallar köyünde yangın!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre Sandallar köyünde çıkan yangının tespit edilemeyen sebepten dolayı çıktığını belirtti.

15.05.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Sandallar köyünün kuzeyinde tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 2 şahsa ait 13 dönüm anız, 44 adet rulo balya, 1 dönümlük biçilmemiş arpa yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.