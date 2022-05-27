“SANDIĞA GİTMEKTEN BIKTIK!”

GÜNDEM KIBRIS- Esengül Aykaç

Yaşanan hükümet krizi ile birlikte muhalefet partililer gündeme erken seçimi getirdi. Gündem Kıbrıs vatandaşlara ‘Bugün seçim olursa sandığa gider misiniz?’ sorusunu yöneltti…

öç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) Nisan ayı araştırmasında halka siyasi partilerin durumunu da sordu. Araştırmaya katılanların yüzde 38.41’i sandığa gitmeyeceğini söyleyerek, en büyük kesimi oluştururken, kararsızların oranı da yüzde 14.75 oldu. Yüzde 21.10 oran ile CTP en başarılı parti oldu.

Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar bugün bir seçim olursa sandığa gitmeyeceklerini belirterek, “Sürekli hükümeti bozup tekrardan kurarak insanlarla dalga geçiyorlar. Sandığa gitmekten artık bıktık. Hükümete kim gelirse gelsin değişen bir şey olmayacak. Ülkede halkını düşünen bir hükümetin olmasını isterdik. Siyasiler vatandaşları düşünmek yerine sadece kendi koltuklarını düşünüyor. Ortada hükümet ve devlet olmayınca boşu boşuna neden sandığa gideyim? Artık yenilik istiyoruz” dedi.

Vatandaşlar, “Hükümetin sürekli bozulmasının nedeni referandumla birlikte başkanlık sistemini getirmek isteyecekler. Hükümetlerin bozulması başkanlık sistemine geçilsin diye oynan bir oyundur. Sandığa gidilmeyecek kadar memleketi kötü bir durumun içerisinde soktular. Ülkedeki sorunlara çare üretilmese yakın zamanda ülkeden göçler olacak. Faiz Sucuoğlu seçildiği ilk kurultay seçimlerinde dik durmuş olsaydı bugün bu sorunları yaşamayacaktır” ifadelerini kullandı.