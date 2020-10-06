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Sandık görevlilerine PCR testi yapılacak

Sağlık Bakanlığı, sandık görevlilerine PCR testi yapılacağını ve oy sayımı tamamlandıktan sonra okulların dezenfekte edileceğini duyurdu.

06 Ekim 2020 Salı 16:20
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Sandık görevlilerine PCR testi yapılacak

YSK’nın görevlendirdiği seçim sandıklarında görev alacak kişilere Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testi yapılacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, PCR testlerinin nerede ve ne zaman yapılacağı şöyle aktarıldı:

“Lefkoşa'da Lefkoşa Fuar Alanında salı 08.00-18.00,çarşamba 08.00- 17.00 perşembe 08.00’den 17.00'ye kadar, Girne'de Girne Turizm limanında salı 08.00-17.00 arası, Çarşamba 11.00-18.00, perşembe 08.00’den 17.00'ye kadar, Mağusa'da Mağusa Hastanesi'nde salı, çarşamba ve perşembe günleri 08.00’den 18.00’e kadar, Güzelyurt 'ta ise Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde salı, çarşamba ve perşembe 09.30- 13.00 saatleri arasında, ayrıca bugün saat 18.00 den 20.00'ye kadar Güzelyurt AKM'de ücretsiz PCR testleri yapılacaktır.”

“OY SAYIMINDAN SONRA OKULLARDA TEMİZLİK YAPILACAK”

Açıklamada ayrıca, Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu ekipleri tarafından yapılan görüşmeler sonucunda 11 Ekim Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy sayımı bitiminde tüm okullarda temizlik yapılarak dezenfekte edilmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“YSK'dan aldığımız bilgiler doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin oy kullanımı ve oy sayımı geç saatlere kalmayacağından dolayı yeterli zamanın olacağı, gerekli dezenfekte çalışmalarının yapılacağı ve bu nedenle okulların ertesi gün kapatılmasına gerek duyulmayacağını kamuoyunun bilgisine getiririz.”

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