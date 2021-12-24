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Sandık seçmen listelerine başvuru ve itirazlar yarın saat 18.30’da sona erecek

YSK, sandık seçmen listelerine askıda bulundukları yerlerde veya ilgili İlçe Seçim Kurullarına yapılan başvuru ve itirazların yarın saat 18.30’da sona ereceğini açıkladı.

24 Aralık 2021 Cuma 19:23
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Sandık seçmen listelerine başvuru ve itirazlar yarın saat 18.30’da sona erecek
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 12 numaralı duyurusunda, 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile ilgili olarak hazırlanan Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerine ait sandık seçmen listelerinin 19 Aralık’ta askıya alındığı hatırlatıldı.

Duyuruda, sandık seçmen listelerine askıda bulundukları yerlerde veya ilgili İlçe Seçim Kurullarına 19 Aralık-25 Aralık tarihlerinde yapılan başvuru ve itirazların yarın saat 18.30’da sona ereceği bildirildi.

Duyuruda, sandık seçmen listelerine asılı bulundukları süre içerisinde başvuruda bulunanların isimlerinin 27 Aralık’ta Resmi Gazete’de ilan edileceği kaydedildi.

Sandık seçmen listelerine yapılan itirazların; Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nda 27 Aralık’ta saat 15.00’ten itibaren, Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’nda 27 Aralık’ta saat 11.00’den itibaren, Girne İlçe Seçim Kurulu’nda 28 Aralık’ta saat 13.00’ten itibaren, Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’nda 28 Aralık’ta saat 13.00’ten itibaren, İskele İlçe Seçim Kurulu’nda 28 Aralık’ta saat 09.30’dan itibaren, Lefke İlçe Seçim Kurulu’nda 28 Aralık’ta saat 11.00’den itibaren görüşüleceği belirtildi.

Sandık seçmen listelerine yapılan başvurular ve başvurulara yapılan itirazların; Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nda 28 Aralık’ta saat 15.00’ten itibaren, Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’nda 28 Aralık’ta saat 11.30’dan itibaren, Girne İlçe Seçim Kurulu’nda 28 Aralık’ta saat 15.00’ten itibaren, Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’nda 28 Aralık’ta saat 15.00’ten itibaren, İskele İlçe Seçim Kurulu’nda 28 Aralık’ta saat 13.00’ten itibaren, Lefke İlçe Seçim Kurulu’nda 28 Aralık’ta saat 14.00’ten itibaren görüşüleceği bildirildi.

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