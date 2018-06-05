Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98684
ALTIN
191.678
DOLAR
4.6156
STERLİN
6.1694
EURO
5.3977
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Şahan, Recep İvedik 6'nın afişini yayınladı
Recep İvedik 6'nın afişi yayınlandı

Sandık yerleri ve sandık numaraları duyuruldu

Seçmenler, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde hangi sandıklarda oy kullanacaklarını web sitesinden öğrenebilecek.

05 Haziran 2018 Salı 13:30
Sandık yerleri ve sandık numaraları duyuruldu

Seçmenler, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde hangi sandıklarda oy kullanacaklarını web sitesinden öğrenebilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 numaralı duyurusuyla, sandık numarası ve yerlerinin, http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adresli web sitelerinden “Nerede oy kullanacağım” linkinden, kimlik kartı numarası girilerek öğrenilebileceğini bildirdi.

YÜRÜME ENGELLİLER İÇİN TEDBİR

İlçe Seçim Kurullarının yürüme engelli vatandaşların oy kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla genel bir takım tedbirler aldığı kaydedilen YSK duyurusunda, ancak sandık yerinin üst katta olması veya rampa bulunmaması nedeniyle kayıtlı bulunduğu sandık yerine çıkmasının mümkün olamayacağını önceden tespit eden seçmenlerin, 22 Haziran’a kadar ilgili İlçe Seçim Kurulu’na telefonla bilgi vermesi halinde ek önlemler alınabileceği belirtildi.

İlçe seçim kurullarının telefon numaraları şöyle:

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu           : 227 30 47

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu  : 366 40 68

Girne İlçe Seçim Kurulu               : 815 72 46

Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu       : 714 62 31

İskele İlçe Seçim Kurulu               : 371 35 95

Lefke İlçe Seçim Kurulu               : 714 62 31

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sertoğlu: “Asla denetimsiz, çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceğim”
Sertoğlu: “Asla denetimsiz, çarpık yapılaşmaya izin vermeyeceğim”
Mine Balman, Uluslararası Genç Kadınlar Barış Ödülü'nü kazandı
Mine Balman, Uluslararası Genç Kadınlar Barış Ödülü'nü kazandı
Ticaret Odası’nda Tokar’ın da katılımıyla ekonomik konular konuşuldu
Ticaret Odası’nda Tokar’ın da katılımıyla ekonomik konular konuşuldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim