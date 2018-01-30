“Sandıktan çıkacak kişi ve Akıncı müzakere sürecini şekillendirecek”

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen Başkanlık seçimi sonucunu Kıbrıs Postası’na değerlendiren DAÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Sözen, ikinci tur sonucunda sandıktan çıkacak isim belirlenmesiyle Kıbrıs meselesinde müzakere sürecinin başlayacağının sinyalini verdi ve tarafların masaya oturmama lüksü olmadığını belirtti.

“SANDIKTAN SÜRPRİZ ÇIKMADI”

Güney Kıbrıs’ta 28 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen 9 adayın katıldığı başkanlık seçimi sonucunda hiçbir adayın yüzde 50 sınırını geçememesi sonucunda, yüzde 35 oranıyla en fazla oyu alan aday olan Nikos Anastasiadis ve yüzde 30 oy alan ikinci aday Stavros Malas 4 Şubat 2018’de tekrar yarışacak. Başkanlık seçimi sonucunu ve sonrasını Kıbrıs Postası'ndan Cansu Yarışan'a değerlendiren Prof. Dr. Ahmet Sözen, ilk turun seçim sonucunun sürpriz olmadığını ifade ederek, “Güney’de yapılan kamuoyu araştırmaları sonucunda Anastasiadis’in ikinci turda yeniden yarışacağına kesin gözü ile bakılırken seçim sonucunda sandıktan ikinci çıkan Stavros Malas ve üçüncü sırada yer alan Nikolas Papadopulos arasında çekişmeli bir yarış olacağı belirlenmişti. Başkanlık seçiminde aslında ikinci ismin Malas mı Papadopulos mu olacağı hakkında soru işareti bulunuyordu. Ayrıca adayların hiçbirinin ilk turda yüzde 50 oy oranı üzerine çıkmayacağı da kamuoyu araştırmasında açıklanmıştı. Araştırmalar değerlendirildiği zaman sandıktan sürpriz çıkmadığı açıkça ortada” şeklinde konuştu.

“KİMİN BAŞKAN OLACAĞI ÖNEMLİ ÇÜNKÜ BEKLENTİ MÜZAKERE SÜRECİNİN YENİDEN BAŞLAMASI”

Başkanlık seçiminin ikinci turunda yeniden yarışacak olan Nikos Anastasiadis veya Stavros Malas’ın sandıktan birinci sırada çıkması durumunda Kıbrıs müzakerelerinin yeniden şekilleneceğini belirten Sözen, “Önümüzdeki hafta yapılacak olan seçim sonrasında kimin başkan olacağı önemli çünkü beklenti müzakere sürecinin yeniden başlaması…” diyerek BM’de diplomatik misyon üstlenen kişilerle yaptığı görüşmeler ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklama ve raporlarından elde edilen veriler kapsamında müzakerelerin yeniden başlayacağı yönünde ‘bir ışığın’ olduğunu kaydetti.

“GUTERRES’İN RAPORU VE BM’NİN ‘İYİNİYET MİSYONU’ ÇERÇEVESİNDE MÜZAKERE SÜRECİNE GİRİLMELİ”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Eylül ayında ‘İyi Niyet Misyonu’ çerçevesinde Güvelik Konseyi’ne yazdığı mektupta, Guterres’in ‘taraflar arasında birçok konuda ilerlemeler var, korunması gerekiyor’ şeklinde ifadelerin yer aldığını hatırlatan Sözen, Crans Montana sonrasında sona eren müzakerelerin, yeniden başlamasının söz konusu olması durumunda Guterres’in raporu ve BM’nin ‘İyi Niyet Misyonu’ çerçevesinde müzakere sürecine girilmesi gerektiğini kaydetti.

“SANDIKTAN ÇIKACAK KİŞİNİN VE AKINC'ININ TUTUMU MÜZAKERE SÜRECİNİ ŞEKİLLENDİRECEK”

Müzakere sürecinin başlaması ve şekillenmesi konularında, ikinci turda sandıktan çıkan kişinin ve tutumunun önemli bir etken olduğuna değinen Sözen, aynı zamanda müzakere taraflarından biri olan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tutumunun da müzakerelerin başlaması ve şekillenmesinde etkili olacağını ifade ederek, “Müzakerelerin başlaması ve sürdürülmesi konusunda seçim öncesinde adayların neler söylediklerine dikkat edilmeli. Anastasiadis Crans Montana’dan sonra sona eren müzakerelerle ilgili açıklamasında güvenlik ve garantileri ve seçim sürecini ortaya atarak müzakerelerin sürdürülemeyeceğini belirtmişti. Ancak seçim sonrasında ‘masaya dönmeye hazırım’ şeklinde bir açıklaması olmuştu” şeklinde konuşarak sandıktan çıkacak sonuca göre Nikos Anastasiadis’in Başkan olarak seçilmesi durumunda Anastasiadis’in müzakere sürecine devam edeceği sinyallerini verdiğini belirtti.

Sandıktan Stavros Malas’ın çıkması durumunda ise AKEL’in açıklamaları doğrultusunda müzakere masasına oturulmasının mümkün olacağını ifade eden Sözen, “AKEL’in açıklamalarına bakıldığı zaman biran önce müzakere masasına oturma gibi bir dilekleri var. Ön koşulsuz olarak masaya oturulması durumunda Akıncı’nın da masaya oturmama lüksü yok” şeklinde açıklamada bulundu.

“TARAFLAR HİÇBİR ZAMAN MASAYA OTURMAMA LÜKSÜNE SAHİP OLMADI”

Kıbrıs Türk tarafının Anastasiadis’in şartları doğrultusunda masaya oturmasının mümkün olmadığını kaydeden fakat Anastasiadis’in açıklamalarının ‘seçime yönelik açıklamalar’ olarak değerlendiren Sözen, “Taraflar hiçbir zaman masaya oturmama lüksüne sahip olmadı. Nasıl ki geçen yıllarda Spiros Kiprianu, Tassos Papadopoulos, Rauf Raif Denktaş ve Derviş Eroğlu gibi liderler masaya oturduysa yine hangi isim Başkanlık görevini devam ettirecekse iki tarafın da ortak paydada buluşup masaya oturacağını düşünüyorum” dedi.

“GÜNEY KIBRIS HALKININ ‘FEDERAL ÇÖZÜM YANLISI’ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ DOĞRU DEĞİL”

Güney’de gerçekleştirilen Başkanlık seçiminin ilk turunda çözüm yanlısı iki lider olan Anastasiadis ve Malas’ın ortalama oyunun yüzde 65 civarında seyretmesi sonucunda, Güney Kıbrıs halkının ‘federal çözüm yanlısı’ olarak değerlendirilmesinin ‘doğru bir yaklaşım olmadığını’ belirten Sözen, Güney’in tek sorununun Kıbrıs sorunu olmadığını hatırlatarak, Kıbrıs sorunu yanı sıra Güney’de ekonomi, işsizlik, sağlık, eğitim gibi birçok alanda yaşanan sorunlar olduğunu ve seçimin sonucunun bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.