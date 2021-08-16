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Saner açıkladı: Güven Yapı’ya arazi kiralama kararı iptal

Başbakan Ersan Saner Güven Yapı Kooperatifi’nin Girne’de sürdürdüğü tartışmalı inşaatına dair alınan “arazi kiralama” kararını iptal ettiklerini duyurdu.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:19
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Saner açıkladı: Güven Yapı’ya arazi kiralama kararı iptal

Başbakan Ersan Saner, Güven Yapı Kooperatifi’nin Girne’de sürdürdüğü tartışmalı inşaatına dair alınan “arazi kiralama” kararını iptal ettiklerini duyurdu.

Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu’nda alınan kararı açıkladı.

Saner, Girne’de devam eden Güven Yapı Kooperatifi inşaatı ile ilgili eskiye dair kararları hatırlattı, kendilerinin de bugün bir karar aldığını ifade etti.

Başbakan 31 Ekim 2017 ve 3 Mayıs 2018 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu kararını okudu.

Saner, yapmış oldukları araştırmada 3 Mayıs 2018 tarihli kararda arazinin hangi şartlarda ve nasıl kiralandığına dair prosedüre rastlamadıklarını anlattı.

Bakanlar Kurulu’nun Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından söz konusu arazinin kiralanmasına yol açan 3 Mayıs 2018 tarihli kararı iptal ettiklerini açıkladı

Son Güncelleme: 16.08.2021 16:36
Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerGüven Yapı Kooperatifi
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