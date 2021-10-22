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Saner: Adaylığım devam ediyor

Video skandalı ile gündeme gelen UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner sessizliğini bozdu.

22 Ekim 2021 Cuma 17:18
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Saner: Adaylığım devam ediyor
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Saner, UBP kurultayında aday olduğunu “şuan için adaylıktan çekilme gibi bir gündeminin olmadığını” açıkladı.

“Şuan için adaylıktan çekilmek gibi bir şey yok. Adaylığım devam ediyor. Son kararımı Pazartesi vereceğim” diyen Saner konuyla ilgili adli süreci takip edeceğini söyledi.

Saner “Siyasi bir kumpasın kurbanıyım. Bu yaşanan herkesin başına gelebilecek bir şeydir. Konu sadece ben değilim, memleketimizin içine sokulmak istendiği kötü durumdur” ifadelerini kullandı.

Video skandalı ile ilgili soruşturmanın takip edileceğini anlatan Saner yaşananlar karşısında üzüntüsünü gizlemedi. Saner, “Toplum olarak bu kötü günlerden çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu ancak bu kirli çevrelere karşı el birliği ile mücadele edersek başarabiliriz” diye konuştu.

Haber  Kaynak : Yenidüzen https://www.yeniduzen.com/saner-konustu-adayligim-devam-ediyor-son-kararimi-pazartesi-verecegim-145715h.htm

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