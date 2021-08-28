Saner, akaryakıt ihalesiyle ilgili son durumu paylaştı

Başbakan Saner, bu konudaki hassasiyetlerini Ekonomi ve Enerji Bakanı’na ilettiğini; göreve geldikleri günden bu yana ihale ile yakıt alma konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Doğru olanın ihale ile sürecin sonuçlanması olduğnu kaydeden Saner “İhale yapılması ve bunun uluslararası olacağı için süresinin kısasltılması için başsavcılıktan aldığımız bir görüş doğrultusunda ürettiğimiz bir Bakanlar Kurulu kararı ile uluslararası ihale süresini 15 güne çektik. Bölyece ihalenin tamamlanması için gerekli ortamı yarattık” dedi.

Resmi Gazete’de kararın yayınlandığını anımsatan Saner, 15 gün bekleme süresinden sonra ihaleyi gerçekleştirip alımları yapacaklarını belirtti.

Saner, bunun yanında herhangi bir sıkışıklık anında son bir kez daha olmak üzere elden alım için imkan yarattıklarını ifade etti.



