Saner, Akıncı’nın verdiği röportaj ülke için talihsizlik

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın The Guardian’da verdiği röportajı “ülke için talihsizlik, tarihi gerçekleri saklamaya yönelik, seçilememe korkusu ile yapılmış, bir girişim” olarak değerlendirdi.

Saner yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 5 yıllık kendi döneminde federasyon görüşmelerinin bir sonuç vermediğini göz ardı ettiğini ileri sürdü ve hala Cumhurbaşkanı seçilme ve federasyon konusunda inat etmesinin “dikkat çekici” olduğunu savundu.

Saner açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ancak Sayın Akıncı 1960 ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyetinin bir fonksiyonel federasyon olduğunu, Kıbrıslı Türklerin bu dönemde silahlı saldırı, katliam, göçler, zülüm ve tehdit yaşadığını kimseye unutturamaz.Sayın Akıncı istediği kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kötülemeye çalışsın, tarihi gerçekleri ortadan kaldıramaz.Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Cumhuriyetinden 1963 yılında silah zoru ile atılmışlardır.Halkımız 1963 1974 yılları arasında adanın toplam yüzölçümünün %3 lük bir kısmında ve gettolar halinde ölüm korkusu içinde yaşamaya mahkum edilmişti.

Sayın Akıncı’nın kendisi de bir Limasollu olarak bunları iyi bilmesine, yaşamasına rağmen neden 20 Temmuz 1974’te , Garanti ve İttifak Antlaşmalarına uygun bir şekilde ada Yunan olmasın, Kıbrıslı Türkler yok edilmesin diye Kıbrıs’a müdahale eden adaya barışı getiren Türkiye’ye yönelik yanlış açıklamalar yapıyor iyi düşünmek lazımdır”.



Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “TheGuardian” gazetesine yaptığı açıklamanın seçime yönelik olduğunu ileri süren Saner, “Bu röportaj ülke için talihsizlik, tarihi gerçekleri saklamaya yönelik, seçilememe korkusu ile yapılmış, bir girişimdir.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Halkı’nın bağımsızlık iradesinin sonucu ilan edilmiştir ve yaşıyor, Anavatan Türkiye Devletimizi resmen tanıyor.

Türkiye, Rum tarafı ile bazıları bu Devleti yok etmek için uğraşırken bizimle birlikte bu Devletin yaşaması, yücelmesi, Kıbrıslı Türklerin dünyada hak ettiği yeri alması için mücadele veriyor” dedi.

Akıncı’nın Türkiye’nin, Rusya’nın Kırım’da yaptığını burada yapması söz konusuymuş gibi sorulan bir soruya gereken yanıtı vermediğini ileri süren Saner, Akıncı’nın tarihi gerçeklere aykırı bir şekilde ve Türkiye’yi üzecek ifadelerle Hatay’ın Türkiye’ye katılması benzeri bir durumun KKTC için yaşanmasına izin vermeyeceğini ifade etmesini kabul edilemez olarak değerlendirdi.

“AKINCI BU AÇIKLAMALARININ BEDELİNİ SANDIKTA ÖDEYECEKTİR”

Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“Ama halkımız Sayın Akıncı’nın yaptıklarının ne denli yanlış, zararlı ve tehlikeli olduğunun farkındadır ve Sayın Akıncı bu davranışının bedelini sandıkta ödeyecektir.

Bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak istiyorum ki, KKTC olarak Anavatanımız Türkiye ile haklı davamızı birlikte, işbirliği ve samimiyet içerisinde, kardeşçe ileriye götürmeye devam edeceğiz.

Kimse Türkiye ile birlikte verilen bu haklı mücadeleyi zafiyete uğratamayacaktır. Buna izin vermeyeceğiz.”