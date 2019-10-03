Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen 12 yanlış
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen...
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı

Saner, AKPA'da Genel Kurul'a hitap etti

03 Ekim 2019 Perşembe 16:24
Saner, AKPA'da Genel Kurul'a hitap etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili AKPA Heyet Başkanı Hamza Ersan Saner ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan’dan oluşan Meclis heyeti 30 Eylül – 4 Ekim 2019 tarihleri arasında Strazburg’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Genel Kurul ve komite toplantılarına katılıyor. 
Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, UBP Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner, Genel Kurul’da yeni göreve başlayan Genel Sekreter Marija Buric ile gerçekleştirilen oturum sırasında söz aldı. Saner, Avrupa Konseyi’nin, ülkemiz gibi çözülmemiş ihtilafların baş gösterdiği bölgelere yönelik faaliyetlerde bulunması gerektiğini, Konsey’in istisna olmaksızın Avrupa’da yaşayan herkesin insan haklarını korumakla yükümlü olduğunu vurguladı. 
Saner, Kıbrıslı Türklerin çözümsüzlüğün etkilerini günlük yaşamında hissettiğini belirterek, siyasi, kültürel ve ekonomik izolasyonların yaşamın her alanını etkilediğini vurguladı. Saner, çözümsüzlüğün, Kıbrıslı Türklerin insan hakları gibi önemli bir konuda dahi uluslararası mekanizmaların dışında bırakılmasını meşrulaştırmasının kabul edilemez olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin Avrupa Konseyi izleme mekanizmalarıyla işbirliğine hazır olduğunu belirtti.
Saner, son olarak, iki toplumlu müzakerelerin 50. yılının geride bırakılmasına rağmen Kıbrıslı Türklerin yaşamın her alanını etkileyen izolasyonlara maruz bırakılmasının artık kabul edilemez olduğu ve bunun bir insan hakkı ihlali olduğunu vurguladı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
SanerAKPAGenelKurulGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Öğretmenleri itibarsızlaştırma hedefiyle yapılan açıklamaları kınıyoruz”
“Öğretmenleri itibarsızlaştırma hedefiyle yapılan açıklamaları kınıyoruz”
CTP büyük kurultayı bu pazar!
CTP büyük kurultayı bu pazar!
Belediyeler Birliği’nden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü mesajı
Belediyeler Birliği’nden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü mesajı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim