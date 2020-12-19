Saner: Amacımız halkımıza hizmet etmektir

Hükümetin güvenoyu almasının ardından Başbakan Ersan Saner, meclis kürsüsünde konuşma yaptı.

Başbakan Ersan Saner oylamaya katılan tüm vekillere teşekkür etti. Saner, amaçlarının halka hizmet etmek olduğunu bütçe ve birçok konuda çalışmalar yapılacağını söyledi.

Saner, konuşmasının tamamında “Hükümetimize verdiğiniz güvenoyundan dolayı teşekkür ediyorum. Oylamaya katılan tüm vekillere teşekkürler, hükümet kurma aşamasında tüm partilerle istişare ettik. Hükümette olmayan partilere de demokrasiye katkılarından teşekkürler. Ülkenin hükümete ihtiyacı vardı. Amacımız halkımıza hizmet etmektir. Bütçe ve birçok konuda çalışmalar yapılacak. Halkın ihtiyaç duyduğu yasaları üretmek hepimizin görevidir. Başta Kıbrıs konusu olmak üzere ekonomi birçok konuda tüm partilerle işbirliği içinde hareket edilecek. Hükümetin güvenoyu alması nedeniyle ülkeye hayırlı olmasını diliyorum.”ifadelerini kullandı.