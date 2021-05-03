Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Polis: Kaza günü 139 KM hızla gidiyordu
Polis: Kaza günü 139 KM...
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!

Saner: Anastasidis’in sözleri bardağı taşıran son damla!

Saner, Rum lider Nikos Anastasiadis’in Paskalya nedeniyle yayınladığı mesajdaki ifadelerine tepki gösterdi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:31
50 Okunma
Saner: Anastasidis’in sözleri bardağı taşıran son damla!

Başbakan Ersan Saner, BRT’de yayınlanan 45+ programına telefonla katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı...

Başbakan Saner, Kıbrıs meselesindeki esas problemin Kıbrıslı Rumların adada Kıbrıslı Türklerle hiçbirşeyi paylaşmak istememesinden kaynaklandığına işaret etti.

Saner, “Rumlar Yunanistan’la birlikte megali ideayı gerçekleştirmek adına da Birleşmiş Milletler’i kullanarak mevcut statükoyu devam ettirmeyi ve bu sayede de tanınmış bir Kıbrıs Cumhuriyeti olarak da yollarına devam etmeyi arzuluyorlar” dedi.

Saner, "Rum tarafı, anlaşmalardan kaçmak için sanki Kıbrıs Türk tarafı ilk kez böyle bir şey ortaya koymuş gibi senaryo çiziyor” ifadelerini de kullandı.

Başbakan Ersan Saner, Rum lider Nikos Anastasiadis’in Paskalya nedeniyle yayımladığı mesajdaki ifadelerine de tepki gösterdi ve “Bizler 1571’de Osmanlı adayı aldığı zaman, buraya gelip burada yaşayan Kıbrıs Türk halkıyız. Bizim egemenliğimizi konuşmak, sorgulamak Anastasiadis’in haddine düşmedi. Anastasidis'in sözleri bardağı taşıran son damla oldu” dedi.  

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersan Saner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Taçoy: "Rum liderliği, ortamı germeyi bırakmalıdır"
Hasan Taçoy: "Rum liderliği, ortamı germeyi bırakmalıdır"
Konyalıoğlu hayatını kaybetti
Konyalıoğlu hayatını kaybetti
Akıncı : "Türkiye'nin vilayeti olma meselesi gerçek bir tehlike"
Akıncı : "Türkiye'nin vilayeti olma meselesi gerçek bir tehlike"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim