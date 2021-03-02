Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polislerden korktuğu için kaçmış
Polislerden korktuğu için kaçmış
İfadesinde başkasının ismini de verdi
İfadesinde başkasının ismini de verdi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
3 gün poliste tutuklu kalacak
3 gün poliste tutuklu kalacak
Gece vakti silahlı soygun
Gece vakti silahlı soygun
Flaş Haber
Emine Pilli görevden alındı
Kapat

Saner Ankara'ya gidiyor

 Başbakan Ersan Saner, çalışmalarda son aşamaya gelen ve yarın imzalanması planlanan 2021 yılı Türkiye –KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın imza törenine katılmak üzere bugün Ankara'ya gidiyor.

02 Mart 2021 Salı 09:09
694 Okunma
Saner Ankara'ya gidiyor

Ankara'da resmi temaslarda da bulunacak Başbakan Saner'e ziyaretinde Maliye Bakanı Dursun Oğuz eşlik edecek.

İstanbul üzerinden Ankara'ya gidecek Saner bugün öğle saatlerinde KKTC'den ayrılacak. Başbakanın perşembe günü ülkeye dönmesi öngörülüyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, işbirliği protokolü, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kovid- 19 salgını da göz önünde bulundurularak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet bütçesine ve reel sektörüne yapacağı katkıların yanısıra Ankara kaynaklı alt yapı projelerini de içerecek.

Başbakan Ersan Saner konuyla ilgili açıklamasında, “Türkiye’nin çok değerli ve olumlu katkıları ile 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imza aşamasına gelmesinin Kıbrıs Türk Halkı için büyük önem arz ettiğini” belirtti.

Saner, “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın ilgileri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın değerli katkıları ile 2021 yılını kapsayacak Türkiye Cumhuriyeti- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının imzalanması halkımıza daha güzel, müreffeh günlerin habercisi olacaktır" dedi.

Son Güncelleme: 02.03.2021 10:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıta zam yok!
Akaryakıta zam yok!
Anahtarlarını astılar
Anahtarlarını astılar
"Cebimizde bir kuruş para yok"
"Cebimizde bir kuruş para yok"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim