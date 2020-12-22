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Saner Ankara yolcusu

Bakan Ersan sanır ilk yurtdışı ziyaretini için Ankara'ya gidiyor.

22 Aralık 2020 Salı 17:04
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Saner Ankara yolcusu

Azınlıkık hükümetinin güvenoyu alması sonrasında Başbakan Ersan Saner ilk yurtdışı ziyareti için Türkiye'ye gidiyor

Başbakan Saner bu gece yarısı Ankara'ya gitmek için yola çıkacak

Saner'in görüşme programı henüz netleşmedi. Başbakanın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geleceği öğrenildi.

Oktay - Saner görüşmesi yarın öğleden sonra gerçekleşecek. Başbakan saner'in Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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