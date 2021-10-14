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Saner: Aralık ayı sonu, Ocak Ayı başı bir seçime gidebiliriz

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, geniş katılımlı toplantıda, Tuzla'da vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi.

14 Ekim 2021 Perşembe 12:24
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Saner: Aralık ayı sonu, Ocak Ayı başı bir seçime gidebiliriz
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Gecede, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran da hazır bulundu.

Kalabalığa hitap eden Saner, yoğun katılım ve sıcak konukseverlik için herkese teşekkür etti.

Hükümetin istifası sonrası Cumhurbaşkanı'nın bir değerlendirme yaparak, gerekli kararı kısa zamanda vereceğini belirten Saner, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

UBP'nin başını çektiği son hükümetin, mevcut şartlar içinde ortaya koyduğu performansın, halkın büyük kesiminin takdiri aldığını görmekten mutlu olduklarını ifade eden Saner, "Tek başımıza iktidar bizim için artık kapıda...  Kurultay sonrası, Aralık ayı sonu, Ocak Ayı başı bir seçime gidebiliriz. Seçime gidelim. Tek başımıza yeni hükümeti üstlenelim ve ülkemize yeni bir gelecek sağlayalım" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ersan Saner
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