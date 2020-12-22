Saner, Arıklı ve Ataoğlu Ankara yolcusu

Başbakan Ersan Saner yarın Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Başbakan Saner’e Ankara ziyaretinde Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik edecek.

Başbakan Saner, ve Bakanlar, saat 03.30’da Ercan Havalimanından İstanbul’a gidecek.

Başbakan Ersan Saner ve Bakanlar yarın sabah İstanbul’dan Ankara’ya geçecek ve öğleden sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edilecek.

Başbakan Saner ve Bakanlar yarın gece yurda dönecek.