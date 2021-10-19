Saner, Aritmetiksel olarak hükümet kurmanın mümkün olduğunu da ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, seçim tarihiyle ilgili olarak görüşmelerin tamamlanmasının ardından bir seçim tarihinin belirleneceğine inandığını belirtti. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, BRT’de yayınlanan 18.Saat programa telefonla katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Saner, Meclis’te nisap sıkıntısı yaşanması üzerine hükümetin istifasını sunduğunu hatırlatarak geçtiğimiz hafta Meclis’te grubu bulunan partilerle yapılan toplantıda seçim tarihinde uzlaştıklarını ancak yasakların başlayacağı gün ile ilgili uzlaşı sağlanamadığını anlattı. Saner, Aritmetiksel olarak hükümet kurmanın mümkün olduğunu ifade etti. Başbakan Saner, seçim tarihiyle ilgili olarak görüşmelerin tamamlanmasının ardından bir seçim tarihinin belirleneceğine inandığını da belirtti.

Saner, Danışma Kurulu toplantısında Meclis Genel Kurulu’nda Genel Tarım Sigortası Fonu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ve TÜK’ün bütçeleri ile Muhaceret affı gibi yasaların görüşülmesi için nisap sağlayıp bunu hayata geçirmek istediklerini ancak muhalefetten tamamen ters bir şekilde seçim tarihini belirlemeden bizden bunları istemeyin cevabı gelince toplantının da devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Saner, bir icraat hükümeti kurmak için irade ortaya koymayanların bu kadar fevri bir şekilde konuşmalarını hayretle karşılıyorum. Bu ülkeyi seviyorsaydınız, bu ülkeye katkı koymak istiyorsaydınız kimin ne yaptığına bakılmaksızın, Covid-19 gibi bir süreçte gelip elinizi taşın altına koyması bilmeniz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Ersan Saner, bir soruya karşılık olarak ise, seçim tarihinin 26 Ocak’la 6 Şubat arasında bir tarihte yapılabileceğini ifade ettiğini ancak sözlerinin 26 Ocak’ta seçim yapılabilir diye çarpıtıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı’nın partilerle yaptığı görüşmelerin tamamlanmasının ardından kendisinin de Cumhurbaşkanıyla bir istişare yapacağını belirten Saner, bunun ardından parti kurullarını toplayıp derğelendirmede bulunacaklarını kaydetti. Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmeye ise alınacak bir erken seçim tarih kararı varsa tarafsız olmak açısından katılmadığını ve Genel Sekreterin bu görüşmeye katıldığını söyledi.