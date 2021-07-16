Saner: Asgari Ücret Artmalıdır, Salgınla Mücadelede Başarılıyız

Başbakan Saner, “ Eylül ayından itibaren eğitimin yüz yüze olmasının ülke için büyük önem arz ettiğini “ ifade etti ve “ gerekli aşılama çalışmaları yapılmıştır. Yüz yüze eğitime ya geçilecek, ya geçilecek” dedi.

Saner “ ilk etapta kovid-19 salgını ve onun ekonomiye etiklerini ortadan kaldırmak ve ardından hızla Kıbrıs Türk Halkı’nın yaşam kalitesi ile gelir seviyesini yükseltmek olduğunu” vurguladı.

Ersan Saner, bu sabah Kıbrıs TV’de soruları yanıtladı.

“ VİZYONUMLA, PROJELERİMLE, ANAVATAN TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLERİMLE GENEL BAŞKANLIĞA ADAYIM”

Başbakan Saner, bir soru üzerine de, “ halka hizmet etmenin tek gayesi olduğunu, bu nedenle çok yoğun çalışmasına rağmen yorgunluk hissetmediğini” ifade etti.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner şöyle konuştu:

“ Ben çok uzun yıllardır UBP’nin içindeyim. UBP’nin her kademesinde seçilerek hizmet yapmam nasip oldu. Son kurultayımızda ikinci tura kalan 2 arkadaşımız çekildi. Ben, Genel Sekreter olduğum için diğer milletvekillerinin, parti Merkez Yönetim Kurulumuz ile Parti Meclisimizin onayı ile olağanüstü kurultayda Parti Genel Başkanı seçildim. UBP, her zaman demokratik süreçlerini tamamlamış bir partidir. Yine tamamlayacaktır. Geçen seçimde aday olmadım ama Ekim ayında yapılacak kurultayımızda vizyonumla, projelerimle, Anavatan Türkiye ile olan iyi ilişkilerime Genel Başkanlık için adayım.

“ ASGARİ ÜCRET ARTMALIDIR"

Başbakan bir soru üzerine, “ tüm imkanları zorlayarak halkı yükselen enflasyon karşısında sıkıntıya sokmamak için gayret gösterdiklerini belirtti ve “kamu çalışanları ile kamu ve sigortalardan emekli olanların maaşlarına enflasyon dolayısı ile Temmuz ayı sonundan itibaren yüzde 8.83’lük bir artış getirilmesinden sonra özel sektörün de maaşlarda düzenleme yapması gerektiğine inandığı için Çalışma Bakanı’na bayram sonrası ilgili komisyonu ivedi toplantıya çağırması talimatı verdiğini” açıkladı.

Saner, “ asgari ücretin artmasının sadece özel sektör çalışanlarının gelirlerini enflasyona karşı korumak için değil, sosyal sigorta kurumunun devam etmesi için de şart olduğunu” ifade etti.

“ CTP VE HP İCRAAT HÜKÜMETİ KURMAKTAN KAÇTILAR”

Başbakan Saner bir soru üzerine “ CTP ve HP’nin 2022 yılı Nisan ayında erken seçim yapmak üzere UBP ile icraat hükümeti kurmak, halkın salgın ve ekonomik sorunlarını çözmeye çalışmaktan kaçmaları nedeniyle, DP ve YDP ile bir hükümet kurmak durumunda kaldıklarını” belirtti.

Saner, “ bunun öncesinde CTP Genel Başkanı’nın geniş tabanlı bir hükümet kurmaya çalıştığını ama başarılı olamadığını” anımsattı.

“ SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARILIYIZ"

“Kendisinin Başbakanlık görevini almasından bu yana yaklaşık 7 ay geçtiğini, bu süre içinde dünyadaki kovid-19 vaka sayısı ile kovid- 19’dan ölenlerin sayısının ondan önceki 9-10 aya göre 3 kata çıktığını” belirten Ersan Saner şöyle konuştu:

“ Biz tecrübeli kadrolarımız ve aldığımız yerinde önlemlerle dünyanın en başarılı ülkelerinden biri durumundayız.

Güney Kıbrıs bizim nüfusumuzdan 3 kat fazla. Ama bulaş rakamları bizden 10 kat fazla. Aynı şey yaşamını yitirenlerin sayısı için de söz konusudur. Dünyada 63 ülke henüz aşıyla tanışamazken biz aşı seçme imkanı sünüyoruz vatandaşlarımıza.

“ TÜRKİYE BİZİM İYİLİĞİMİZİ İSTER”

Türkiye ile olan ilişkiler konusunda da değerlendirmede bulunan Saner, geçmişte yaptığı 3 bakanlık göreviyle birlikte şimdi de Başbakanlık görevini üstlenmekte olduğunu belirtti ve bütün bu süreçlerde Türkiye’nin Kıbrıs Türk Halkı’nın iyiliğinden gelişmesinden, refahından başka bir şey düşünmediğini, bunun için çaba gösterdiğini gözlediğini” kaydetti.

“ STATÜKODAN ŞİKAYET EDERİZ AMA STATÜKOYA BAĞLIYIZ”

Saner şöyle dedi:

“Biz hep statükodan bahseder, şikayet ederiz ama aslında hepimiz statükoya bağlıyız. Oysa dünya standartlarında ilerlemek için yapmamız gerekenler vardır. Çalışma konusunda çok daha verimli olmamız gerekir. Üretim konusunda çok daha hassas davranmalıyız. Daha fazla proje üretmeliyiz. Vizyonumuzu geliştirmeli, geniş tutmalıyız.

“ SALGIN GEÇMEDİ; ÖNLEMLERE UYMAYA DEVAM ETMELİYİZ”

Sağlıkta iyi bir yerde olduğumuzu ifade eden Saner şunları kaydetti:

“ Aralık ayında Türkiye’den 500 bin aşı gelmesini hedef olarak koymuştuk, bu ay sonu bu hedefe ulaşacağız. Halkımızın %70’i aşılamayı ve toplumsal bağışıklığı yüksek tutmayı hedeflemiştik; bu hedefimize de ay sonuna kadar ulaşacağız. Yüz yüze eğitim ve turizm için bunlar şarttır. Tüm öğretmenlerimize aşı imkanı sunduk ama hala aşı olmayanlar var. Onlara buradan ivedi olarak aşı olmaları çağrısında bulunuyorum. Turizm sektörünü de aşıladık. Bu saatten sonra kapanmamız gerekir. Vakalar artıyor ama test sayıları da artıyor. 2 binlerden başladık şu anda günde 20 bin test yapar durumdayız. Özellikle 18-35 yaş arasındaki vatandaşlarımızın pozitif çıkma oranı arttı. Bu yaş kuşağında olanlardan ricam, kurallara uymaları ve dikkatli olmalardır.

“ 500 YATAKLI HASTANENİN BİTİRİLMESİ İÇİN HEDEF 2023”



Başbakan Ersan Saner, pandemi döneminde sağlık çalışanı bakımından da eksiklikler hissedildiğini ancak bunun giderilmesi için istihdam yapıldığını ifade etti.

Saner, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin sayesinde 45 gün gibi kısa bir sürede Acil Durum Hastanesi’nin inşa edilmesinin büyük bir kazanım olduğunun altını çizdi ve Eylül ayında projesi tamamlanacak olan yeni Lefkoşa Hastanesi’nin 500 yataklı olacağını, Türkiye tarafından inşa edilerek Kıbrıs Türkü’ne armağan edileceğini, 15 Kasım’da temeli atılacak hastanenin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini” açıkladı.

“ 20 GÜNDE 300 MİLYON TL KAYNAK SAĞLANDI”

Başbakan Ersan Saner sadece kovid-19 salgını ile en iyi şekilde mücadele için çalışmadıklarını ekonominin düzlüğe çıkması, üreticilerin mağdur olmaması, alt yapı yatırımlarının devam ettirilmesi içinde büyük bir gayret içinde olduklarını, Türkiye ile yakın işbirlikleri sayesinde son 20 gün içerisinde ülkeye 300 milyon TL kaynak girdiğini” kaydetti.

Ersan Saner yaptıklarını şöyle sıraladı:

“- Portakalda en iyi yıl yaşandı. Tek bir ürün bile elimizde kalmadı. 2 milyon TL teşvik verdik.

-Arpayı peşin ödedik. Bu da piyasaya olumlu yansıyor.

Hayvancının sütünü iyi değerlendirdik. Teşvik için Devlet olarak 100 ton hellim aldık.

-Türkiye’ye yoğurt ihracı için anlaşma yaptık.

-Aralarında Lefkoşa kuzey çevre yolunun da bulunduğu 59 kilometrelik yolun ihalesi yıllar önce benim Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığım döneminde atılmıştı ama bitmiyordu. Kuzey çevre yolu bitti. 20 Temmuz’da açıyoruz. İskele –Bafra yolunda çalışmalar yeniden hızlandı. İskele –Kalecik arası yol trafiğe açık hale geldi.

-Kendi kaynaklarımızda yeni Girne Hastanesi’nin ihalesine çıkıyoruz.

-Türkiye’den gelen ve Geçitköy’de biriken suyun yapılan tünel sayesinde Güzelyurt ovasına verilmesi için 4 kilometrelik daha bir inşaata ihtiyaç var. Bedeli 100 milyon TL. Bunun için de ihaleye çıkıldı. Tasarlanan bu yıl sulama sezonu başlamadan bu inşaatı bitirmektir. Ondan sonraki hedef ise bu suyun Mesarya ovasına ulaşmasını sağlamaktır.

-Turizm ve özel sektörümüz için 90 milyonluk bir hibe yapıyoruz. Bu kaynak hemen hemen hesaplara yatmış durumdadır.

“ İÇ TURİZMDE CANLANMA VAR”

Saner, bütün dünyada turizm alanında kriz yaşandığını, nüfusunun yüzde yüzünü aşılayan İsrail’den turist bekleyenlerin bile istediklerini elde edemediklerini kaydetti.

“Kendirinin de beklentiler nedeniyle radikal bir kararla tarifeli uçuşların serbest bıraktıklarını ama sadece 10 civarında uçuş yapılmakta olduğunu” anlatan Başbakan Ersan Saner, “ başka ülkelere gidilememesi nedeniyle iç turizmde bir canlılık yaşanmaya başladığını, daha önce açılmayacağını ilan eden Bafra’daki bir otelin açılma kararı almasının, Karpaz’daki pansiyonlara olan ilginin yükselmesinin bunun somut bir göstergesi olduğunu ” belirtti.