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Saner: “Aşı için torpil söz konusu değil”

Başbakan Ersan Saner, “ Türkiye’nin ilk etapta sağlık çalışanları ile 65 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanması için gönderdiği 20 bin dozun konulan kriterlere uymayan bazı kişilere yapılmasına asla izin verilmeyeceğini” belirtti.

18 Ocak 2021 Pazartesi 18:58
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Saner: “Aşı için torpil söz konusu değil”

Başbakan Ersan Saner, “ Türkiye’nin ilk etapta sağlık çalışanları ile 65 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanması için gönderdiği 20 bin dozun konulan kriterlere uymayan bazı kişilere yapılmasına asla izin verilmeyeceğini” belirtti.

Başbakan Saner , “ aşı için torpil “ başlığı ile medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Saner, açıklamasında şunları kaydetti:

“ Türkiye ilk etapta sağlık çalışanlarımız ile 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın aşılanması için ülkemize 20 bin doz aşı göndermiştir.

Medyada yer alan ‘aşı için torpil’ başlıklı haberler üzerine tüm ilgili makamlara asla kimseye iltimas yapılmaması için gereken direktifleri vermiş bulunuyorum.

Halkımız rahat olsun; Yanlış yapanlara göz yummamız söz konusu olmaz. Aşılama olayının en sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve sonuçlanması için ne gerekirse yapılacaktır.”

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