Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
Flaş Haber
9'u yerel 14 pozitif vaka
Kapat

SANER: “ASKERLER SIRAYLA İZNE ÇIKARILIYOR”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla onaylandı.

16 Mart 2021 Salı 16:07
518 Okunma
SANER: “ASKERLER SIRAYLA İZNE ÇIKARILIYOR”

Başbakan Ersan Saner mecliste kürsüye çıkarak hem dünkü hem bugünkü konuşmalara yanıt verdi.

Bu gibi protokoller imzalanırken kimsenin Kıbrıs Türk halkının özgün kişiliğinden taviz vermediğini söyleyen Saner, amacın Kıbrıs Türk kültür sanatına destek vermek olduğunu belirtti.

Mükellef askerlerin izine çıkmaması konusunda Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’yla dün görüştüğünü belirten Başbakan Saner, askerlerin sıralı şekilde izne çıkarıldığı bilgisini aldığını açıkladı.

Başbakan Saner, PCR test süreçleri nedeniyle izine çıkabilme aralığının uzadığını kaydetti.

Turizm emekçilerinin eylemine de işaret eden Saner, pandemi sürecinin tüm dünyada ilk kez tecrübe edildiğini belirtti ve tüm dünyada hem ekonomilerin hem sağlık sistemlerinin çok ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydetti.

“YAPILABİLECEKLERİ MASAYA YATIRDIK”

Ekonomik tedbirler konusuna da değinen Saner, hem turizm hem eğitimde yapılabilecekleri masaya yatırdıklarını söyledi.

“6 BİN 395 ÖĞRENCİ GELDİ”

Atılan adımlar sayesinde 6 bin 395 öğrencinin adaya geldiğini söyleyen Saner, bunu ekonomiye katkısı olduğunu ifade etti.

Turizm açısından da çift aşılı ya da hastalığı geçirip antikor oluşturmuş kişilerin adaya gelmesiyle ilgili Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun görüşlerinin alındığını anımsatan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin konuyu değerlendirdiğini anlattı.

Yunanistan ve GKRY’nin, KKTC kadar aşılama yapmamışken bile, çift aşılı kişileri ülkeye kabul etme hazırlığı yaptığına işaret eden Saner, KKTC’nin bunu da dikkate alması gerektiğini kaydetti.

Saner, yeni aşılar geldikçe aşılamaların süreceğini de ifade etti.

Başbakan Saner, sahte bilançolar konusunda Merkez Bankası’yla görüştüğünü ve gerekli adımların atıldığını öğrendiğini söyledi.

Bir soru üzerine Saner, gelen 20 bin doz aşının, ikinci doz olarak kullanılacağı bilgisini aldığını belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TATAR, AVUSTRALYA YÜKSEK KOMİSERİ BEEVE’İ KABUL ETTİ
TATAR, AVUSTRALYA YÜKSEK KOMİSERİ BEEVE’İ KABUL ETTİ
CTP AKEL’İ ziyaret etti
CTP AKEL’İ ziyaret etti
Özersay: “Sıkıntı anlaşmada değil, hükümetin tavrındadır”
Özersay: “Sıkıntı anlaşmada değil, hükümetin tavrındadır”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim