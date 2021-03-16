SANER: “ASKERLER SIRAYLA İZNE ÇIKARILIYOR”

Başbakan Ersan Saner mecliste kürsüye çıkarak hem dünkü hem bugünkü konuşmalara yanıt verdi.

Bu gibi protokoller imzalanırken kimsenin Kıbrıs Türk halkının özgün kişiliğinden taviz vermediğini söyleyen Saner, amacın Kıbrıs Türk kültür sanatına destek vermek olduğunu belirtti.

Mükellef askerlerin izine çıkmaması konusunda Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’yla dün görüştüğünü belirten Başbakan Saner, askerlerin sıralı şekilde izne çıkarıldığı bilgisini aldığını açıkladı.

Başbakan Saner, PCR test süreçleri nedeniyle izine çıkabilme aralığının uzadığını kaydetti.

Turizm emekçilerinin eylemine de işaret eden Saner, pandemi sürecinin tüm dünyada ilk kez tecrübe edildiğini belirtti ve tüm dünyada hem ekonomilerin hem sağlık sistemlerinin çok ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydetti.

“YAPILABİLECEKLERİ MASAYA YATIRDIK”

Ekonomik tedbirler konusuna da değinen Saner, hem turizm hem eğitimde yapılabilecekleri masaya yatırdıklarını söyledi.

“6 BİN 395 ÖĞRENCİ GELDİ”

Atılan adımlar sayesinde 6 bin 395 öğrencinin adaya geldiğini söyleyen Saner, bunu ekonomiye katkısı olduğunu ifade etti.

Turizm açısından da çift aşılı ya da hastalığı geçirip antikor oluşturmuş kişilerin adaya gelmesiyle ilgili Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun görüşlerinin alındığını anımsatan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin konuyu değerlendirdiğini anlattı.

Yunanistan ve GKRY’nin, KKTC kadar aşılama yapmamışken bile, çift aşılı kişileri ülkeye kabul etme hazırlığı yaptığına işaret eden Saner, KKTC’nin bunu da dikkate alması gerektiğini kaydetti.

Saner, yeni aşılar geldikçe aşılamaların süreceğini de ifade etti.

Başbakan Saner, sahte bilançolar konusunda Merkez Bankası’yla görüştüğünü ve gerekli adımların atıldığını öğrendiğini söyledi.

Bir soru üzerine Saner, gelen 20 bin doz aşının, ikinci doz olarak kullanılacağı bilgisini aldığını belirtti.