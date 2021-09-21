Saner, Bakanlar Kurulu sonrası basın açıklaması yaptı

Bakanlar Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından basın açıklaması yapan Başbakan Ersan Saner, bu sabah döndüğü Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

KKTC ile Türkiye arasında imzalanan Ekonomik İşbirliği protokol çerçevesinde yapılması planlanan 500 yataklı Devlet Hastanesi projesiyle ilgili de konuşan Başbakan Saner, çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade etti ve 15 Kasım’da hastanenin temelinin atılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Temeli 20 Temmuz tarihinde atılan E-Devlet Binası Projesininde hızlı bir şekilde ilerlediğine işaret eden Başbakan Saner, akabinde E-Kapı hizmeti ile kararlı bir şekilde ilerlendiğine dikkat çekti.

Başbakan Ersan Saner, 8 buçuk ay içerisinde ortaya koymuş oldukları icraatları dile getirmelerinden muhalefetin rahatsız olduğunu da belirterek, “Biz yaptıklarımızı halk ile paylaşmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen suyun Güzelyurt ovasında tarım alanında kullanılması için gerekli koşullarında yaratıldığını vurgulayan Başbakan Saner, hedefin ise Kasım ayı olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz ile Kapalı Maraş’a da değinen Başbakan Saner, “Sayın Fuat Oktay ile yapmış olduğum görüşmelerde KKTC’nin Doğu Akdeniz’de yapması geeken ne varsa yapacağını ve hazır olduğunu ilettim. Ezber bozan Kapalı Maraş açılımı ise uluslararası hukuka uygun bir şekilde devam edecek” dedi.

"TAHLİLLERE RAĞMEN HALA SIKINTI YARATMAK ADINA YAPILAN AÇIKLAMALARI KINIYORUM"

Yaklaşık 7 saat süren Bakanlar Kurulundaki toplantının içeriği hakkında da bilgi veren Saner, ülkenin genel konularını değerlendirdiklerini bildirdi.

Teknecik Elektrik Santrali’ne gelen akaryakıtın kalitesi kapsamında ülkede ‘kaos’ ortamı yaratıldığını da belirten Ersan Saner, “Haksız yere yaratılan bu kaos ortamını gördüğüme üzüldüm... Gözümü kırpmadan, ikinci bir noktada tahlil edilmesi için gerekli talimatı verdim. Sivil toplum örgütleri tarafından acımasız bir şekilde yapılan eleştirileri üzülerek gözlemledim. Ortaya çıkan sonuç çok nettir. Bütün bu tahlillere rağmen halen daha sıkıntı yaratmak adına yapılan açıklamaları hayretle karşılıyorum, esefle kınıyorum. Herkesin sağlığından biz sorumluyuz. Hiç kimsenin endişesi olmamalı” şeklinde konuştu.

"BUGÜNDEN İTİBAREN SAHAYA İNİP İCRAATLARIMIZI HALK İLE PAYLAŞACAĞIM"

Başbakan Ersan Saner, muhalefete işaret ederek, “İcraatlarımızdan bahsetmemizden hoşlanmıyorlar ama bugünden itibaren sahaya inip bire bir halkımızla paylaşacağım. Özellikle 3 yıl önce okullar açılırken kitap defter dağıtamayan yönetimler, 4 yeni okul toplamda 9 birim okul açılışlarımızı en az bizim kadar memnuniyetle izliyorlardır. Bizler kitap dağıtamayan yönetimlere okul yaparak cevap vermeye devam edeceğiz” dedi. Saner, yeni bir meslek lisesi müjdesi de vererek, EVKAF tarafından İskele bölgesine yapılan koleje de işaret etti.

“Muhalefet bunlar benden daha iyi sayar diye düşünüyorum” diyen Saner, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yeni bir anjiyo merkezinin kazandırılacağını da ifade ederek, ihale sürecenin sürdüğünü vurguladı.

Öte yandan Alsancak-Güzelyalı yolunun projesinin tamamlandığını ve şartnamesinin hazırlandığını vurgulayan Saner, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Maliye Bakanlığın’dan blokesini istediğini ifade etti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI