Saner, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı

Öğretmenlerin % 96’sının aşılandığını söyleyen Saner Eylül’de yüz yüze eğitimin “mutlaka başlayacağını” vurguladı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında bir açıklama yaparak alınan kararları duyuran Başbakan, Coronavirüs’te vaka sayılarında azalma olduğunu anlattı.

Aşılamayı özendirmek için bazı adımlar atacaklarını dile getiren Saner, Üst Kurul’a bu yönde bir önerileri olacağını ifade etti. Resmi kurum ve dairelere girişlerde aşılı kişilerden PCR ibrazı talep edilmemesini Sağlık Bakanlığı’nın önereceğini belirten Saner bu yolla aşılanmayı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

COVID-19’da vaka sayılarında azalma olduğunu anlatan Başbakan aşılama ile ilgili rakamlar da paylaştı.

Saner “Coronavirüs vakalarında azalma var. Test sayıları da artmıştır. Acil Durum’da 70 hasta var. Aşı konusunda sıkıntı yoktur. 172 bin yurttaşa ilk doz yapıldı. Elde 45 bin sinovac var. İkinci doz aşılar yapılacak. İkinci dozlar 15 gün içinde tamamlanacak. 117 bin yurttaşa ikinci doz yapılmış olacak” şeklinde konuştu.

Maraş için İcra Komitesi

Saner Bakanlar Kurulu’nda Maraş ile ilgili de bazı kararlar aldıklarını açıkladı. Mülk sahiplerine iade için askeri yasak bölge kapsamından çıkarılan bölge ile ilgili de karar aldıklarını ifade eden Başbakan Saner “Maraş ile ilgili alınan karar çerçevesinde % 3 buçukluk kısmının takas iade ve tazminat yöntemi ile açılmasına karar verildi. “Maraş’ın bu açılacak kısmında işlemler Başbakanlık bünyesindeki İcra Komitesi’nde kararlar alınacak” dedi.

Türkiye için yardım kampanyası

Saner ayrıca Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye’deki yangın felaketinden etkilenenler için yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin de karar alındığını açıkladı.