Saner : Bakanlıkların içerikleri konusunda görüşüyoruz

ÖZEL HABER

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile görüşme sonrasında açıklama yapan Ersan Saner, tarafların tekrar görüşeceğini, sorun olarak ortaya çıkan konunun genel olarak bakanlıklar arasındaki dengelerden olduğunu söyledi.

Saner , erken seçim tarihiyle ilgili bir sıkıntının olmadığını kaydetti.

Ataoğlu ve Arıklı ile birlikte üçlü görüşme yaptıklarını da açıklayan Saner, bakanlıkların sayısı ile sorun yaşamadıklarını genel anlamda içerik olarak sorun yaşadıklarını kaydetti.

Hüseyin Özgürgün’ün adaya geleceğini açıklayan Saner “Kendisiyle yaptığım görüşmelerde geleceği yönünde iradesi olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Fikri Ataoğlu ise oluşacak hükümette Serdar Denktaş’ın oyunun olumlu olacağını söyledi.