Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
2 gün daha tutuklu kalacaklar
2 gün daha tutuklu kalacaklar
Flaş Haber
Covid-19 bir can daha aldı!
Kapat

Saner "Bu önlemlerin alınmasında fayda gördük" dedi

Saner, "Yasanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

10 Haziran 2021 Perşembe 18:42
128 Okunma
Saner "Bu önlemlerin alınmasında fayda gördük" dedi

Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı hakkında konuşan Başbakan Ersan Saner, tasarı ile en önemli değişikliğin askerlik bedelinin TL ile ödenebilmesi imkânı olduğunu ifade etti.

Genel Kurulda konuşan Başbakan Ersan Saner, “Bu önlemlerin alınmasında fayda gördük. Bunun yanında tasarının komitede en önemli maddesi hak kazanmış olanların bedeli askerliklerini TL olarak ödemesi. Asgari ücret üzerinden hesaplanacak, bu da inanıyorum ki önemli rahatlık kazandıracak. Yasanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRNC records 20 COVID cases
TRNC records 20 COVID cases
7'si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı
7'si yerel 20 pozitif vakaya rastlandı
Akıncı randevusu iptal edildi
Akıncı randevusu iptal edildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim