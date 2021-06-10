Saner "Bu önlemlerin alınmasında fayda gördük" dedi

Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı hakkında konuşan Başbakan Ersan Saner, tasarı ile en önemli değişikliğin askerlik bedelinin TL ile ödenebilmesi imkânı olduğunu ifade etti.

Genel Kurulda konuşan Başbakan Ersan Saner, “Bu önlemlerin alınmasında fayda gördük. Bunun yanında tasarının komitede en önemli maddesi hak kazanmış olanların bedeli askerliklerini TL olarak ödemesi. Asgari ücret üzerinden hesaplanacak, bu da inanıyorum ki önemli rahatlık kazandıracak. Yasanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.