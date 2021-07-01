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Saner- Çavuşoğlu görüşmesi neden iptal oldu?

Başbakanlık'tan Saner- Çavuşoğlu görüşmenin iptaliyle ilgili son dakika açıklaması geldi.

01 Temmuz 2021 Perşembe 11:38
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Saner- Çavuşoğlu görüşmesi neden iptal oldu?

KKTC'de çalışma ziyaretinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Başbakan Ersan Saner ile görüşmesi iptal olmuştu.

Başbakanlık Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden daha önce yapılan açıklamada Çavuşoğlu'nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi sonrasında ikinci ziyaretini Başbakan Ersan Saner'e yapacağı duyurulmuştu. Ancak bu sabah programda değişiklik oldu.

Başbakanlık'tan yapılan duyuruda "Bugün 16.45'deki TC Dışişleri Bakanı kabulü iptaldir" denilmişti.

İPTAL EDİLEN GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Açıklamada , "Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak toplantıda bir araya geleceğinden dolayı 16.45 de yapılacak kabulü iptal olmuştur" denildi.

Son Güncelleme: 01.07.2021 11:43
Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerMevlüt Çavuşoğlu
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