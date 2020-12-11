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Saner: Covid-19 ile mücadelede bir yol haritası belirleyeceğiz

Başbakanlık’ta Kovid-19’la mücadele ve ekonomik kalkınma hedefiyle bir yol haritası belirlemek amacıyla değerlendirme toplantısı yapılıyor.

11 Aralık 2020 Cuma 13:43
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Saner: Covid-19 ile mücadelede bir yol haritası belirleyeceğiz

Başbakanlık’ta Kovid-19’la mücadele ve ekonomik kalkınma hedefiyle bir yol haritası belirlemek amacıyla değerlendirme toplantısı yapılıyor.

Başbakan Hamza Ersan Saner başkanlığında gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Polis Genel Müdürü İkinci Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu ve Muhaceret Dairesi Müdürü Emre Hacı katıldı.

Başbakan Ersan Saner toplantı öncesinde basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile ilgili birimlerle gelinen aşamayı değerlendirerek bir yol haritası belirleyecekleri söyledi. Saner, ilgili tüm birimlerle yapılan değerlendirme toplantısında Kovid-19’la mücadele ve ekonomik kalkınma hedefiyle bir yol haritası belirleneceğini kaydetti.

KKTC’nin Kovid-19’la mücadelede tanınmamış olmasına rağmen dünyada en iyilerden olduğunu vurgulayan Başbakan Saner, mücadceleyi en kapsamlı şekilde sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. 

Son Güncelleme: 11.12.2020 14:54
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