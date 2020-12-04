Saner değerlendirmelerde bulundu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, BRT ekranında yayınlanan ‘Manşet+’ programına telefon bağlantısı ile katılarak, hükümet kurma çalışmalarını değerlendirdi.

Dün, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın hükümet kurma görevini iade etmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kendi takdiri ile bir yol haritası belirleyeceğini dile getiren Saner, bu konu hakkında yorum yapmasının çok doğru olmayacağı düşüncesinde olduğunu ifade etti.

"PARTİLERİN GÖRÜŞLERİNİN NE OLDUĞUNU NET GÖRMEK İSTİYORUZ"

Saner, UBP’nin hükümeti kurmak için hazır olduğunu, koalisyon kurmak için sadece bir otağa ihtiyacı olduğunu tekrar hatırlatarak, “Sürdürülebilir bir hükümet modeli için partilerin görüşlerinin ne olduğunu net görmek istiyoruz” dedi.

Görüşmeler ışığında yeniden bir çalışmaya gireceklerine de dikkat çeken UBP Genel Başkan Vekili Saner, “Bir an önce bir hükümet kurulup aynı hızla meclise bütçenin gönderilmesi gerekir… 45 gündür hükümet sıkıntıları yaşıyoruz ülkede…” ifadelerini kullandı.

"PARTİLER GEREKLİ İRADEYİ ORTAYA KOYMALI"

UBP olarak “elimizden ne gelirse, son noktaya kadar hükümet kurmayı zorlayacağımızı söyleyebilirim” sözlerini kullanan Ersan Saner, “Ülkenin hassasiyeti çerçevesinde siyasi partilerin gerekli iradeyi ortaya koymaları gerektiğini düşünüyorum” diyerek partilerin tutumlarını ve davranışlarını gözden geçirip gerekli katkıyı koyacaklarını düşündüğünü belirtti.

Kıbrıs Postası - ÖYKÜ KENDIR