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Saner: "Demokratik bir oylama oldu kararlar oy çokluğu ile geçti"

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi az önce tamamlandı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:04
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Saner: "Demokratik bir oylama oldu kararlar oy çokluğu ile geçti"

ÖZEL HABER

UBP Parti Meclisi, tüzük değişikliğini oy çokluğuyla onayladı.

Genel Başkan Saner Gündem Kıbrıs'a açıklamalarda bulundu... 

Saner şunları söyledi:

Demokratik bir şekilde oylama yapıldı. Tüzük kurultayı ile ilgili 4 madde oy çokluğu ile geçti. Geçen ilk madde kurultay tarihinden itibaren 170 gün içinde üye olan kişiler oy kullanabilecek. İkinci madde ise üyeliklerin hangi koşullarda düşürüleceği ile ilgilidir. Üçüncü madde de ise Başkanlık seçimlerinin üç yılda bir yapılmasına karar verildi. Oylanan dördüncü madde ise yapılacak seçimlerin tek bir noktada değil iki farklı noktada yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Geçici olarak düzenlenen maddelerle 23 Ekimde tüm adaylar konuşmalarını yapacak ve 24 Ekimde ise oylama yapılarak Genel Başkan seçilecek...

Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerUBP
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