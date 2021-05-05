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Saner'den açıklama: "Kendimi izole ettim..."

Koronavirüse yakalanan gazeteci Aytuğ Türkkan’ın temaslısı olan Başbakan Ersan Saner, kendini toplumdan izole ettiğini açıkladı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 22:06
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Saner'den açıklama: "Kendimi izole ettim..."

Başbakan Ersan Saner bu sabah programına katıldığı gazeteci Aytuğ Türkkan’ın PCR testinin pozitif çıkması üzerine kendini toplumdan izole etti.

Saner, çift doz aşı yaptırmasına rağmen, sağlık personellerinin önerilerine uyarak, en kısa sürede halkın arasına dönmeyi diledi. Saner, hükümet çalışmalarının aksamaması için gerekli önlemleri aldıklarını da aktardı...

Başbakan Saner konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu sabah programına katıldığım gazeteci Aytuğ Türkkan’ın PCR testinin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunuyorum. Öncelikle gazeteci kardeşimiz Türkkan’a geçmiş olsun dileklerimi iletirken değerli halkımızın bu durum sonrasında kendimi toplumdan izole ettiğimi bilmesini istiyorum.

Çift doz aşılı olmama ve sürekli PCR testi yaptırmama rağmen, sağlık personelimizin önerilerine uyacak ve inşallah en kısa sürede tekrar halkımızın arasına döneceğim.

Bu süre içinde hükümet çalışmalarının aksamaması için gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Olayın duyulmasından bu yana şahsıma gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür eder, herkese sevgi selam ve saygılarimi sunarım..."

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersan SanerAytuğ Türkkan
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