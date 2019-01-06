Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
2 iPhone modelinin satışına yasak geldi
2 iPhone modelinin satışına yasak
iOS 13 geliyor! İşte iPhone ve iPad'lerin geleceği son nokta
iOS 13 geliyor!
Almanya'da hacker şoku: Cumhurbaşkanı'nın bile kimlik bilgilerini çaldılar
Almanya'da hacker şoku
Google Chrome kararıyor, görürseniz şaşırmayın!
Google Chrome kararıyor!
Telegram'dan sonra şimdi de Instagram'a büyük şok
Instagram'a büyük şok
banner40

Saner'den hükümete istifa çağrısı

06 Ocak 2019 Pazar 17:05
Saner'den hükümete istifa çağrısı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner, KTMMOB raporunun Ciklos bölgesindeki yol tasarımı ve inşasında hatalar olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, hükümeti istifaya davet etti.

Saner, yaptığı yazılı açıklamada, sel felaketinin suçlusunun, “yol çalışmalarını trafik ve yol güvenliği açısından denetlemeyerek, görevini ihmal eden hükümet olduğunun” raporla netleştiğini kaydetti.

banner41

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) ve İnşaat Mühendisleri Odası raporlarının, yol tasarımı ve inşasında hatalar olduğunun açıkça ortaya konduğunu vurgulayan Saner, “Hâl böyleyken bu yolu teslim alan, açan ve dolayısıyla yaşananlardan sorumlu tutulması şart olan ilgili Bakanlık ve hükümettir. Dolayısıyla bu rapordan sonra Sayın Başbakanın yapması gereken tek şey görevinden istifa etmek ya da ilgili Bakan’ı görevden almaktır” ifadelerini kullandı.

Saner, Başbakanın sözkonusu raporları açıkladığı basın toplantısında ilgili bakanın hazır bulunmamasını da eleştirdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ersan Saner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika... Kadın cesedi bulundu!
Son dakika... Kadın cesedi bulundu!
Galatasaray, yıldız isim için transfer teklifini yaptı
Galatasaray, yıldız isim için transfer teklifini yaptı
Lefke Turizm Derneği Başkanlığı'na yeniden Karlıtaş getirildi
Lefke Turizm Derneği Başkanlığı'na yeniden Karlıtaş getirildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim