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Saner'den işçilere öneri!

Güney'de çalışan işçiler Başbakan Ersan Saner'in önerisini değerlendiriyor...

11 Ocak 2021 Pazartesi 13:07
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Saner'den işçilere öneri!

Başbakan  Ersan Saner ile işçi temsilcileri arasında gerçekleşen görüşme sonrası işçi temsilcileri tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Saner'in "işletmeleri açık olanlar, açık olduğuna dair belgelerini bizlere iletsin, bizler de değerlendirelim" çağrısı yaptığı bildirildi.

Bir kesim Saner'in ilettiği öneriyi onaylarken, bir kesim ise karşı çıktı.

Öneriye karşı çıkan kesim, bürokrasinin yavaş çalışması nedeniyle, söz konusu belgelerin sınır kapılarında sunulması yönünde öneride bulundu.

İşçiler, bürokrasinin hantallığı nedeniyle işlerinden olacaklarını savunuyor.

Kaynak : Ses Kıbrıs

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